Трамп розпорядився про паузу на 90 днів для мит щодо країн, які не вживали заходів у відповідь

Президент США Дональд Трамп повідомив, що ухвалив рішення поставити на паузу на 90 днів мита на імпорт проти більш ніж 75 країн, які запросили діалог з цього питання.

Передбачається, що протягом цього періоду ці країни платитимуть мита в мінімальному розмірі - 10%.

«Я санкціонував 90-денну паузу і суттєво знижені до 10% відповідні мита на цей період», - написав він у соціальній мережі Truth Social.

Трамп зазначив, що це торкнулося понад 75 країн, які відправили до США своїх представників для переговорів і не спробували відповісти на американські мита в жодній формі.

Bloomberg зазначає, що поки неясно, які саме країни отримають цю паузу. Водночас агентство зазначає, що ці країни дійсно протягом цього періоду «все одно платитимуть мита в 10%, які набули чинності ще в суботу».