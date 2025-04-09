"Центренерго" зазнало приблизно EUR250 млн збитків від атак РФ

Збитки ПАТ "Центренерго" від ударів РФ по його обʼєктах склали приблизно EUR 250 млн, однак сума ще уточнюється і може зрости, повідомив керівник генкомпанії Євгеній Гаркавий.

"EUR250 млн - це сума збитків від російських атак, і вона неостаточна",- сказав він під час брифінгу в Міністерстві енергетики у середу, передає кореспондент інтернет-порталу "Енергореформа" з місця подіі.

Він також зазначив, що "Центренерго" безповоротно втратило 55% потужності, що дорівнює понад 2 ГВт.

"52 влучання було по двох наших ТЕС, на тривалий час ми втратили всі потужності", - додав Гаркавий.

Як повідомлялося, "Центренерго" оперує двома ТЕС - Зміівською та Трипільською, які через влучання під час атак РФ були позбавлені змоги виробляти е/е.