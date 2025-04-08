У ЄС заявили про рекордний рівень агропродовольчого експорту в 2024 р.

Експорт агропродовольчої продукції ЄС досяг рекордного рівня в 235,4 млрд євро в 2024 році, попри тривалі глобальні проблеми, заявили в Європейській комісії (ЄК).

"Експорт агропродовольчих товарів з ЄС сягнув 235,4 млрд євро у 2024 році, збільшившись на 3% у річному обчисленні (+6,6 млрд євро)", - повідомляється в опублікованому у вівторок комюніке ЄК.

У документі наголошується, що Велика Британія залишилася першим імпортером цієї продукції з Євросоюзу 2024 року, представляючи 23% від загального обсягу експорту (53,9 млрд євро).

У 2024 році експорт з ЄС збільшився до Швейцарії (+653 млн євро, +6%) та Японії (+458 млн євро, +6%).

Зернові продукти, молочні продукти і вино очолюють список експортованих товарів.

Найбільше зростання вартості, переважно через стрибки цін, показали оливки та какао-продукти.

Водночас імпорт агропродовольчих товарів до ЄС сягнув 171,8 млрд євро, збільшившись на 8% порівняно з 2023 роком (+12,4 млрд євро). Найбільшими постачальниками Євросоюзу залишалися Велика Британія, Україна та Бразилія.

Найбільш імпортованими продуктами у вартісному виразі були какао та кава, зокрема через постійне зростання світових цін протягом року, пояснюють у Єврокомісії. Далі йдуть фрукти та горіхи, а також олійні та білкові культури.