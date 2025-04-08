Компанії-члени бізнес спільноти Board не планують розривати відносини зі США після застосування 10%-го мита

Підприємства міжнародної бізнес-спільноти Board, що діють на ринку США, не планують розривати відносини з цією країною після застосування 10%-го мита на товари, повідомив засновник групи компаній Advanter Group та міжнародної бізнес-спільноти Board Андрій Длігач.

"Також не планують знижувати ціни. Нові країни постійно на радарі. Географія експорту постійно розширюється, сам Board вже у 12 країнах”, - наголосив він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Длігача, від уряду України компанії очікують впровадження експортної стратегії, до розробки якої активно долучився сам Board.

За його даними, з 2200 учасників бізнес-спільноти близько 50 підприємств працюють на ринках США.

Як повідомлялося, вночі з 2 на 3 квітня президент США Дональд Трамп вирішив використати свої повноваження відповідно до закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження 1977 року (IEEPA) та запровадити 10%-ний митний тариф для всіх країн. Документ набув чинності 5 квітня.

В оприлюднених таблицях, де для України встановлено мито в 10%, відсутня Росія, але причини такої відсутності не пояснюються.

Раніше повідомлялося, що деякі товари не підпадають під дію 10%-го мита. До них, з одного боку, належать енергоносії та певні інші корисні копалини, недоступні в США, мідь, фармацевтичні препарати, напівпровідники та вироби з деревини, а з іншого - сталеві/алюмінієві вироби та автомобілі/автозапчастини, на які вже поширюються інші митні тарифи.