Заступник голови ФРС Джефферсон не бачить необхідності поспішати з подальшою зміною ставки

Федеральній резервній системі (ФРС) немає необхідності поспішати з подальшим коригуванням грошово-кредитної політики, вважає заступник голови американського ЦБ Філіп Джефферсон.

«Монетарна політика в її поточному стані добре підготовлена для того, щоб впоратися з ризиками і невизначеністю, з якими ми стикаємося», - йдеться в заяві Джефферсона, опублікованій на сайті ФРС.

«Суттєві зміни у сфері торгівлі та імміграції, у бюджетній політиці, а також у регулятивному середовищі тривають. Вкрай важливо оцінити сукупний ефект цих змін при плануванні подальшого напряму монетарної політики», - зазначив Джефферсон.

Він чекає «помірного ослаблення» американського ринку праці цього року і бачить можливість уповільнення економічної активності в умовах збереження або посилення невизначеності.

ФРС зберегла ставку в діапазоні 4,25-4,5% річних за підсумками березневого засідання. З вересня минулого року її було зменшено на 1 процентний пункт.

Наступне засідання Федрезерву відбудеться 6-7 травня. Трейдери не чекають зміни ставки на ньому, але оцінюють більш ніж у 80% ймовірність її зниження в червні.