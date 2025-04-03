Інтерфакс-Україна

Економіка

20:00 03.04.2025

Торгова війна Трампа знижує ймовірність врегулювання війни в Україні майже до нуля – думка

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Введення президентом США Дональдом Трампом мит на імпорт з країн усього світу відволіче його увагу від врегулювання розпочатою Росією війни проти України та зменшить ймовірність такого врегулювання майже до нуля, вважає виконавчий директор Центру економічної стратегії (ЦЕС) Гліб Вишлінський.

"Найбільш відчутним впливом торгової війни Трампа проти світу для нас стане те, що він в ній загрузне на найближчі роки. І ще від'їсть на неї увагу ЄС та інших наших партнерів", – цитує ЦЕС його слова у Facebook.

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"Тому очікування магічного розрулювання нашої війни я б знизив після вчорашнього маже до нуля", – додав Вишлінський.

На думку старшого економісту ЦЕС Юрія Гайдая, наразі якісно спрогнозувати всі ефекти складно. "Але що напевне – ефективність глобальної економіки спаде. Загальний добробут людства – спаде", – вважає фахівець.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данііл Гетманцев у телеграм зазначив, що не розраховував би на позитиви від встановлення США мит для України.

"Глобальна торгівельна війна буде бити істотно по економіках наших економічних і торгівельних партнерів, передусім ЄС. Вони будуть уповільнюватись. Отже генерувати менше грошей, що зменшуватиме можливості допомоги нам. При цьому, уряди країн-партнерів вимушені будуть вмикати протекціонізм і не тільки щодо американських товарів", – пояснив Гетманцев.

На його думку, ці протекціоністські заходи вже набагато істотніше вдарять по Україні. Голова комітета нагадав про минулорічне блокування експорту українського агроекспорту європейськими сусідами за набагато більш сприятливої глобальної ринкової конʼюнктури.

В той же час Гетманцев, як і перша віце-прем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко, вважає, що саме мито у 10% не буде мати великого негативного ефекту для України, зважаючи на невелику частину товарного експорту до США ($0,9 млрд або 2% всього експорту у 2024 році).

"Навіть не впевнений, що на це треба відповідати дзеркально. Тут хотілося б почути позицію Мінекономіки… Але взагалі-то вводити 10% мита при дефіциті нашої зовнішньої торгівлі з США у $2,6 млрд - економічний цинізм вищого гатунку", – додав голова парламентського комітету.

 

 

 

 

 

Теги: #мито #думка #сша

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