Інтерфакс-Україна

Економіка

15:36 03.04.2025

Виконання маяку програми МВФ щодо перевірки НКЦПФР було перенесено через брак фінансування – голова Комісії

3 хв читати
Виконання маяку програми МВФ щодо перевірки НКЦПФР було перенесено через брак фінансування – голова Комісії

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) виконала всі необхідні дії для запланованої у програмі з Міжнародним валютним фондом (МВФ) перевірки Комісії, але вчасно її провести завадив брак фінансування, повідомив голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

"Чимало спекуляцій і некоректної інформації щодо вимог до НКЦПФР. Розставимо крапки над "і"(…) Через швидку зміну глобальної політичної картини міжнародні партнери не змогли знайти рішення для фінансування. Тому виконання цього маяку було перенесено, і наразі Комісія активно шукає джерела фінансування", – сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Магомедов уточнив, що на початку січня українська команда та міжнародні партнери погодили технічне завдання та вимоги до експертів, які повинні провести цю перевірку, і питанням залишилося фінансування цього процесу, яке за умовами мали взяти на себе міжнародні партнери.

Він також зауважив, що суть аудиту, який прописано у програмі МВФ, — це не про спроможність та кваліфікацію, а про відповідність голови та членів Комісії вимогам законодавства та Кодексу етики, який вже затвердив регулятор.

Голова НКЦПФР підкреслив, що задоволений багатьма речами, які пройшли під час нещодавньої трансформації Комісії, та сподівається, це дасть реальний поштовх для того, щоб регулятор швидше показав результати, які відчуватимуться на ринку.

Як повідомлялося, в оновленій за результатами 7-го перегляду програмі розширеного фінансування з МВФ встановлений новий структурний маяк про завершення НКЦПФР незалежної перевірки на відповідність вимогам щодо бездоганної ділової репутації та професійної придатності із терміном виконання до кінця червня 2025 року.

У меморандумі щодо економічної та фінансової політики українська сторона зазначила, що після введення у дію закону №3585-IX "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" у березні 2024, швидко рухається до узгодження з принципами IOSCO шляхом проведення процесу скринінгу, щоб стати підписантом багатостороннього Меморандуму про взаєморозуміння з IOSCO до кінця червня 2025 року з повною імплементацією інших положень закону до кінця грудня 2025 року.

Ба більше, для підготовки до впровадження та прискорення критично важливих реформ НКЦПФР запропонувала стратегію реорганізації та операційну стратегію у консультаціях з МФО; оновила Кодекс етики працівників Комісії відповідно до найкращих міжнародних практик у консультаціях з МФО та посилила ефективність заходів контролю за рухом капіталу, зокрема шляхом гармонізації регулювання та узгодження обмежень на рух капіталу для операцій з цінними паперами з тими, що застосовуються Нацбанком до банківських операцій.

Водночас структурного маяку щодо незалежної перевірки голови та членів НКЦПФР у консультаціях з МФО на відповідність вимогам щодо бездоганної ділової репутації та професійної придатності відповідно до ст.12 вищезгаданого закону та розкриття інформації відповідно до Кодексу етики із строком виконання до кінця січня не було виконано.

Теги: #мвф #нкцпфр #магомедов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:54 03.04.2025
Шмигаль обговорив із делегацією МВФ подальшу співпрацю та підготовку до наступної місії Фонду

Шмигаль обговорив із делегацією МВФ подальшу співпрацю та підготовку до наступної місії Фонду

14:39 03.04.2025
НКЦПФР планує змінити звітність ІСІ для уникнення податкових зловживань – голова

НКЦПФР планує змінити звітність ІСІ для уникнення податкових зловживань – голова

12:56 02.04.2025
Вакантні посади в Раді НБУ будуть заповнені до кінця квітня – програма з МВФ

Вакантні посади в Раді НБУ будуть заповнені до кінця квітня – програма з МВФ

12:57 01.04.2025
Україна покращить процедуру відбору та призначення наглядових рад держкомпаній до серпня 2025 р. - програма з МВФ

Україна покращить процедуру відбору та призначення наглядових рад держкомпаній до серпня 2025 р. - програма з МВФ

18:11 31.03.2025
ФДМ має до кінця року запропонувати заходи для підвищення кваліфікації оцінювачів – програма з МВФ

ФДМ має до кінця року запропонувати заходи для підвищення кваліфікації оцінювачів – програма з МВФ

15:14 29.03.2025
НКЦПФР презентувала свою модель розподілу з НБУ регулювання віртуальних активів

НКЦПФР презентувала свою модель розподілу з НБУ регулювання віртуальних активів

16:52 18.03.2025
НДУ значно знизив вартість послуг на облік часток ТОВ і ТДВ після скарг підприємців - Магомедов

НДУ значно знизив вартість послуг на облік часток ТОВ і ТДВ після скарг підприємців - Магомедов

16:10 18.03.2025
Голова НКЦПФР бачить завданням держави виконати зобов’язання перед міноритаріями "Укрнафти", "Мотор Січі" та ЗТР

Голова НКЦПФР бачить завданням держави виконати зобов’язання перед міноритаріями "Укрнафти", "Мотор Січі" та ЗТР

11:57 18.03.2025
Голова НКЦПФР сподівається на початок виплат клієнтам підсанкційного "Фрідом Фінанс" влітку

Голова НКЦПФР сподівається на початок виплат клієнтам підсанкційного "Фрідом Фінанс" влітку

18:29 17.03.2025
Голова НКЦПФР наполягає на IPO, SPO та обігу паперів українських компаній повністю або частково в Україні

Голова НКЦПФР наполягає на IPO, SPO та обігу паперів українських компаній повністю або частково в Україні

ВАЖЛИВЕ

НКЦПФР планує змінити звітність ІСІ для уникнення податкових зловживань – голова

НБУ, НКЦПФР та Мінфін до червня 2025р підготують концептуальну записку реформ інфраструктури фінринку

Шмигаль: Загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у 2025 р. становить майже $10 млрд

Уряд дозволив бронювати робітників АОЗ та ДОТ і спростив вимоги для енергокомпаній

НБУ не став продовжувати адмінобмеження P2P переказів 150 тис. грн завдяки жорсткішим самообмеженням ринку

ОСТАННЄ

Україна зможе забезпечити передбачуваність торгових потоків до Євросоюзу – торгпред

Вартість великоднього кошика в 2025 р. на 33% дорожча за минулорічну

"Ліси України" вивели послуги із лісозаготівлі на Prozorro: вже укладено угод на 2,1 млн куб. м деревини

"Епіцентр" відкриває Epiland з найбільшим в Україні VR-парком

Американське 10% мито в основному вдарить по малих виробниках, але йде робота над покращенням умов - Свириденко

Частка повітряних тривог під час роботи ТЦ знизилась до 11%

Імпортні мита США не поширюються на алюміній, сталь, напівпровідники - ЗМІ

Китай закликав США скасувати тарифи та пригрозив зворотними - ЗМІ

Україна у березні збільшила експорт на 4,5%

Італія, Греція і Болгарія в січні знизили імпорт газу з Азербайджану на 26%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА