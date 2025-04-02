Мінекономіки надасть 28 переробним підприємствам загалом 157,9 млн грн грантових коштів в рамках програми

Міністерство економіки затвердило 28 заявок, які подавались в рамках програми грантів для переробних підприємств, загальний обсяг виплат складе 157,9 млн грн.

"Це перші гранти для переробних підприємств у 2025 році. Майже 158 млн грн зможуть отримати 28 підприємств. Торік програма грантів до 8 млн грн на розвиток переробної промисловості дала можливість майже 400 малих і середніх підприємств оновити парк виробничого обладнання. Ми очікуємо, що темпи цьогоріч перевищать торішні", - наводяться слова першої віце-прем’єр – міністерки економіки Юлії Свириденко в повідомленні на сайті відомства в середу.

Вона додала, що також готується розширення програми, аби нею могло скористатися ще більше виробників

В міністерстві наголосили, що очікуваний термін отримання фінансування – 1-1,5 місяця після завершення хвилі та виконання всіх умов.

Зазначається, що програма реалізується в межах політики "Зроблено в Україні". Вона дає підприємствам можливість отримати на умовах співфінансування кошти для модернізації або розширення виробничих потужностей. Наразі державну підтримку отримують виробники сільгосптехніки, електротехнічного та медичного обладнання, поліграфії, літальних апаратів, харчових продуктів, корму для тварин, одягу, виробів з дерева та металу

Програма фінансується з державного бюджету (через Мінекономіки) та з Фонду загальнообов’язкового державного соцстрахування на випадок безробіття (через Держслужбу зайнятості). У 2024 році держава надає виробникам 375 грантів на суму 1,8 млрд грн.

Подача заявок триває постійно, хвилями по два тижні. З 29 березня стартувала нова хвиля. Подати документи можна через платформу Дія.