Інтерфакс-Україна

Економіка

12:17 02.04.2025

ДПС ідентифікуватиме громадян, що займаються торгівлею через інтернет та отримують грошові перекази

2 хв читати
ДПС ідентифікуватиме громадян, що займаються торгівлею через інтернет та отримують грошові перекази

Державна податкова служба з 1 березня 2025 року на постійній основі ідентифікує громадян та платників податків, які здійснюють продаж товарів через мережу інтернет та отримують грошові перекази за нього, повідомляється на сайті органу у середу.

"ДПС, насамперед, націлена на профілактику та упередження порушень, які можуть виникати у платників податків та громадян через хибну організацію господарських операцій, та не має на меті лише застосування фінансових (штрафних) санкцій", - пояснюється у публікації.

Зазначається, що тепер ДПС отримує із Системи обліку даних РРО інформацію щодо громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації, а також фізосіб-підприємців, які отримують кошти на свої рахунки, при цьому не мають зареєстрованих РРО/ПРРО, таким чином порушуючи вимоги у частині порядку проведення розрахунків, тощо.

У податковій підкреслили, що лише за перші 20 днів березня ДПС ідентифікувала десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки. В окремих випадках кількість переказів на одну особу досягала сотень транзакцій, при цьому держреєстрація або використання РРО/ПРРО були відсутні.

"Державна податкова служба закликає громадян та підприємців, які здійснюють продаж товарів через Інтернет офіційно зареєструватися як суб'єкт господарювання, здійснювати розрахунки через належним чином зареєстровані РРО/ПРРО, дотримуватися податкового законодавства, щоб уникнути фінансової та адміністративної відповідальності у майбутньому", - резюмували у службі.

Теги: #дпс #ідентифікація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:11 25.03.2025
ДПС викрила дві торгові мережі електроніки на ухиленні від сплати 286 млн грн податків

ДПС викрила дві торгові мережі електроніки на ухиленні від сплати 286 млн грн податків

19:09 18.03.2025
ДПС зменшила кількість ризикових підприємств на 10 тис., планує скоротити частку заблокованих ПН до 0,1%

ДПС зменшила кількість ризикових підприємств на 10 тис., планує скоротити частку заблокованих ПН до 0,1%

11:48 10.03.2025
Ідентифіковано загиблих внаслідок удару ворожих БпЛА по Богодухову

Ідентифіковано загиблих внаслідок удару ворожих БпЛА по Богодухову

14:14 06.03.2025
ДПС пропонує Мінфіну оновити довідник кодів ризиковості платників податків

ДПС пропонує Мінфіну оновити довідник кодів ризиковості платників податків

13:12 05.03.2025
ДПС анулювала дві ліцензії Української торгової дистрибуційної компанії на торгівлю алкоголем через ухилення від податків на 700 млн грн

ДПС анулювала дві ліцензії Української торгової дистрибуційної компанії на торгівлю алкоголем через ухилення від податків на 700 млн грн

14:37 24.02.2025
В Україні з 1 березня розпочнеться тестування електронної системи "єАкцизні марки"

В Україні з 1 березня розпочнеться тестування електронної системи "єАкцизні марки"

18:39 08.12.2024
Криміналісти ідентифікували тіла людей, загиблих від російського авіаудару 6 грудня у Запоріжжі

Криміналісти ідентифікували тіла людей, загиблих від російського авіаудару 6 грудня у Запоріжжі

12:41 25.10.2024
Кілька співробітників ДПС вирішили залишити посади після перевірки на фіктивність інвалідності - Гетманцев

Кілька співробітників ДПС вирішили залишити посади після перевірки на фіктивність інвалідності - Гетманцев

10:30 21.08.2024
Кіберполіція та ДПС попереджають про фейкові листи з шкідливим програмним забезпеченням

Кіберполіція та ДПС попереджають про фейкові листи з шкідливим програмним забезпеченням

16:40 19.08.2024
ЄБА запропонувала запровадити диференційоване ставлення до блокування податкових накладних для експортерів агропродукції

ЄБА запропонувала запровадити диференційоване ставлення до блокування податкових накладних для експортерів агропродукції

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль: Загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у 2025 р. становить майже $10 млрд

Уряд дозволив бронювати робітників АОЗ та ДОТ і спростив вимоги для енергокомпаній

НБУ не став продовжувати адмінобмеження P2P переказів 150 тис. грн завдяки жорсткішим самообмеженням ринку

Мінфін понизив ставку потенційних 3,5-річних бенчмарк-ОВДП до 15-15,5% річних

ФГВФО прагне до поствоєнної гарантованої суми відшкодування EUR100 тис. та поширення гарантування на юросіб

ОСТАННЄ

Шмигаль: Загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у 2025 р. становить майже $10 млрд

CreditKasa, "Фінако", "Укрфінжитло", "Атлана" і CreditPlus очолили список фінкомпаній за доходом від фінпослуг у 2024р.

Уряд дозволив бронювати робітників АОЗ та ДОТ і спростив вимоги для енергокомпаній

ВАКС за 21 місяць розгляду справи щодо стягнення на користь держави активів VS Energy дійшов до підсумкових пояснень сторін

Ціни на сири не знижуються через 25% націнки торгівельних мереж

Єдиний портал вакансій щодня відвідує понад 2,5 тис. шукачів роботи

Наглядова рада ОГТСУ 4 квітня розгляне звіт першого етапу конкурсу на посаду очільника компанії

НБУ не став продовжувати адмінобмеження P2P переказів 150 тис. грн завдяки жорсткішим самообмеженням ринку

Мінагрополітики розглядає варіанти компенсацій прифронтовим аграріям відміни 30% знижки у перевезенні зерна залізницею

Мінфін понизив ставку потенційних 3,5-річних бенчмарк-ОВДП до 15-15,5% річних

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА