Інтерфакс-Україна

Економіка

17:39 24.03.2025

Чисті інтервенції НБУ за минулий тиждень зросли на 18%

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Чисті інтервенції НБУ за минулий тиждень зросли на 18%

Національний банк України (НБУ) збільшив продаж валюти на міжбанківському ринку минулого тижня на $98,4 млн, або 18% - до $643,6 млн, свідчить статистика регулятора на його сайті.

Згідно з нею, центробанк протягом останніх двох тижнів не купував валюти.

Минулого тижня Нацбанк купив найбільше валюти з початку березня, але все одно це менше, аніж у лютому цього року, та приблизно дорівнює купівлі валюти в той самий тиждень у березні торік.

Дані, які регулятор встиг оприлюднити за цей час, свідчать, що від’ємне сальдо між обсягами купівлі населенням валюти та обсягами її продажу минулого тижня звужувалося з $26,89 млн у понеділок до $20,24 в четвер.

Офіційний курс гривні за підсумками тижня ослабився на 2 коп. - до 41,5277 грн/$1.

Такою самою була зміна курсу й на готівковому ринку зі збереженням вузького спреду – 41,46–41,56 грн/$1.

"З початку березня український валютний ринок зазнав помітних змін у динаміці курсу долара. Якщо у лютому долар поступово зміцнювався, то на початку березня розпочалося його зниження з подальшим поступовим відновленням вартості після 10 березня", – коментують ситуацію на ринку аналітики оператора ринку обміну валют "КИТ Group" у березневому огляді.

На їхню думку, на готівковий український валютний ринок вплинуло зниження попиту на долар після масштабного завезення готівкової валюти в лютому: за даними НБУ, в Україну ввезено $1,316 млрд готівкового долара й еквівалент $450 млн у євро.

Інтервенції НБУ допомагають згладжувати курсову волатильність і підтримувати контрольовану ситуацію на ринку, однак підвищення бюджетних витрат у березні традиційно створює додатковий попит на валюту, що може впливати на корекцію курсу гривні, додали експерти "КИТ Group". За їхніми очікуваннями, що у короткостроковій перспективі, протягом наступних 1–3 тижнів, курс долара, ймовірно, залишатиметься в межах 41,30–42,30 грн/$1.

Як повідомлялося, чисті інтервенції НБУ в лютому скоротилися до $3 млрд з $3,75 млрд у січні.

Обсяги купівлі українцями валюти у лютому 2025 році перевищили обсяги її продажу на $0,95 млрд, що також менше порівняно із $1,48 млрд у січні цього року.

Міжнародні резерви України станом на 1 березня 2025 року, за попередніми даними, становили $40,15 млрд, що на 6,7%, або на $2,86 млрд, менше, ніж місяць тому.

Кабінет Міністрів заклав середньорічний показник офіційного курсу гривні до долара США у державний бюджет 2025 року на рівні 45 грн/$1.

Теги: #продаж #валюта #нбу

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