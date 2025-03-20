Інтерфакс-Україна

Економіка

17:07 20.03.2025

Італія спрямовує 9 млн євро на підтримку агросектора України в Одеській області

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Італія спрямовує 9 млн євро на підтримку агросектора України в Одеській області

У присутності Міністра аграрної політики та продовольства України Віталія Коваля посол Італії в Україні Карло Формоза підписав у четвер угоду з Міжнародним центром передових середземноморських агрономічних досліджень м.Барі (CIHEAM) про запуск проєкту "Pro.UKR" на 9 мільйонів євро.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у посольстві Італії, метою угоди є сприяння сталому розвитку сільського господарства та продовольчій безпеці в аграрних районах Одеської області.

Проєкт, що дозволить зміцнити виробничі, технічні та організаційні спроможності місцевих виробників сільськогосподарської продукції, підприємств тваринництва та кооперативів, буде повністю реалізовано в Одесі, місті, над яким Італія взяла патронат щодо відновлення, що свідчить про прихильність Італії до однієї з областей, яка найбільше постраждала від війни. Програма, розроблена спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України і технічними спеціалістами Одеської області, включатиме надання інструментів для виробництва у галузі сільського господарства та зоотехніки, впровадження новітніх технологій та сталих систем іригації.

"Агропродовольча галузь є одним з ключових компонентів для економічного відновлення України, зокрема що стосується аграрних районів, де малий бізнес особливо сильно постраждав від конфлікту. Італія підтверджує свою підтримку через конкретний проєкт, спрямований на зміцнення продовольчої безпеки та сприяння сталому розвитку сільського господарства", - заявив посол Формоза.

Програма "Pro.UKR" є частиною більш широких зусиль з боку Італії стосовно підтримки відновлення України та Одеської області з метою сприяння економічній та соціальній стійкості країни в нинішніх непростих умовах.

Теги: #україна #агросектор #італія

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