ПРООН від початку війни надала "Укренерго" підтримку на EUR20 млн

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

НЕК "Укренерго" з початку повномасштабного російського вторгнення отримало від Програми розвитку ООН в Україні донорську підтримку на суму близько EUR20 млн у вигляді обладнання та послуг логістики габаритних вантажів.

"Зокрема, у минулому році завдяки внеску від урядів Ісландії та Південної Кореї було придбане дуже потрібне енергосистемі обладнання — високовольтні вводи. Закупівля цього устаткування відбувалась саме через Програму розвитку ООН в Україні", - повідомила компанія у Телеграм-каналі у четвер.

Як зазначив очільник "Укренерго" Олексій Брехт, системному оператору вдалося пройти останню зиму в умовах постійних російських обстрілів краще очікуваних прогнозів завдяки накопиченню трикратного запасу ремонтного обладнання порівняно із нормативними вимогами.

"Але сформувати цей запас без партнерської допомоги було б неможливо. Дуже вдячні ісландському уряду, Програмі розвитку ООН — за їхню підтримку. Надзвичайно важливо, щоб допомога тривала", – заявив він під час візиту на одну з високовольтних підстанцій разом з послом Ісландії в Україні Фрідріком Йонссоном та представниками ПРООН в Україні і Міністерства енергетики України.

"Укренерго" безпосередньо від Ісландії отримало допомогу на суму близько EUR0,5 млн. Ще понад EUR5,5 млн ісландський уряд вніс до Фонду підтримки енергетики України.