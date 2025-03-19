Інтерфакс-Україна

Економіка

20:22 19.03.2025

Україна останніми тижнями експортує е/е в окремі періоди на максимально можливій потужності 550 МВт – CEO "Укренерго"

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Україна останніми тижнями експортує е/е в окремі періоди на максимально можливій потужності 550 МВт – CEO "Укренерго"

В Україні останні декілька тижнів в окремі періоди експортний перетин використовувався на максимумі потужності 550 МВт для постачання електроенергії в сусідні країни Європи.

Про це повідомив очільник НЕК "Укренерго" Олексій Брехт на засіданні енергокомітету Верховної Ради у середу.

"Я би точно хотів, щоб у нас на сьогоднішній день не 550 МВт доступної потужності інтерконекторів було на експорт, а хоча б 1550 МВт і в даному випадку ми могли б використовувати надлишки потужностей, щоб експортувати цю е/е і це дуже хороший спосіб позбуватися у певні години доби профіциту", - сказав він.

Як зазначив CEO, українська енергосистема останніми тижнями в цілому має досить оптимальні профілі роботи міждержавних перетинів, коли в нічні і денні години доби е/е експортується, а у години вечірнього і ранкового максимуму є її імпорт.

Також, за його словами, за 2024 рік Україна за рахунок імпорту забезпечила майже 16% загальноспожитої е/е, що є досить значною величиною.

За даними Укренерго, у період з 7 по 9 березня цього року генерувальна потужність сонячних електростанцій досягала 3-3,5 ГВт, при цьому обмеження потужності ВДЕ-генерації 9 березня становило близько 2 ГВт.

Як повідомлялося, Україна та ЄС домовилися збільшити максимальну потужність можливості імпорту електроенергії з країн ЄС з 1 грудня 2024 р. з 1,7 до 2,1 ГВт.

Україна також додатково має можливість на гарантовані 250 МВт потужності перетоків з ЄС у режимі аварійної допомоги.

Своєю чергою з березня 2025 р. європейські оператори системи передачі матимуть можливість щомісяця переглядати ліміт пропускної спроможності для комерційного обміну електроенергією між ЄС, Україною та Молдовою.

Теги: #електроенергія #експорт

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