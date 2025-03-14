Інтерфакс-Україна

Економіка

12:14 14.03.2025

Ціна квитків на перевезення "Укрзалізницею" для громадян не має збільшуватися - Шмигаль

1 хв читати
Ціна квитків на перевезення "Укрзалізницею" для громадян не має збільшуватися - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що ціна квитків на перевезення "Укрзалізницею" для громадян не має збільшуватися.

"Ми провели уже дві наради з "Укрзалізницею" щодо їх фінансового плану і діяльності на цей рік. Звичайно, пріоритет такий, що ціни і тарифи для людей мають бути незмінними. Війна важкий час і ми маємо дбати про людей, ціна на квитки не має мінятися", - сказав він під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, пряму трансляцію якої в YouTube веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

Прем'єр зазначив, що "Укрзалізниця" має прибуткові закордонні перевезення і прийнято рішення збільшувати їх кількість.

"Стосовно вантажних перевезень, то тут ми домовилися, що "Укрзалізниця" попрацює з бізнесом. На ту частину продукції і товарів, де "Укрзалізниця" має об'єктивно збитковий тариф, вони мають домовитися з бізнесом і вивести цей тариф в прибуток, чи щонайменше в собівартість. Найближчий тиждень-півтора ми домовилися, що вони прийдуть з рішенням по фінансовому плану до уряду", - розповів Шмигаль.

Як повідомлялося, УЗ підготувала пропозиції щодо індексації тарифів на перевезення вантажів на 37% у 2025 році, їх надіслали до Міністерства розвитку громад і територій України, яке перевіряє надані "УЗ" матеріали і проводить консультації з бізнесом.

Теги: #укрзалізниця #квитки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:56 10.03.2025
Завершено розслідування справ щодо корупції на Укрзалізниці, в яких фігурують колишній радник ОП Шило та нардеп Бондар

Завершено розслідування справ щодо корупції на Укрзалізниці, в яких фігурують колишній радник ОП Шило та нардеп Бондар

13:43 08.03.2025
Під час обстрілу на Доннечині загинув помічник машиніста УЗ

Під час обстрілу на Доннечині загинув помічник машиніста УЗ

15:14 02.03.2025
УЗ створить "Локомотивну компанію" через яку управлятиме наявними депо

УЗ створить "Локомотивну компанію" через яку управлятиме наявними депо

16:47 14.02.2025
Мережа "Книгарня "Є" відкрила магазин на Центральному залізничному вокзалі Києва

Мережа "Книгарня "Є" відкрила магазин на Центральному залізничному вокзалі Києва

10:12 10.02.2025
Назви Південно-Західна і Південна залізниці є пропагандою російської імперської політики - УІНП

Назви Південно-Західна і Південна залізниці є пропагандою російської імперської політики - УІНП

08:15 21.01.2025
Двоє залізничників поранено внаслідок ворожих обстрілів залізниці у Дніпропетровській області

Двоє залізничників поранено внаслідок ворожих обстрілів залізниці у Дніпропетровській області

16:10 17.01.2025
Нардепу Бондару повідомлено про підозру в організації заволодіння коштами "Укрзалізниці"

Нардепу Бондару повідомлено про підозру в організації заволодіння коштами "Укрзалізниці"

14:21 17.01.2025
Головного інженера філії УЗ викрито на хабарництві

Головного інженера філії УЗ викрито на хабарництві

16:49 16.01.2025
"УЗ" у 2025 р. впровадить два пілоти - маршрутизацію вантажоперевезень і відстій вагонів на залізничних станціях

"УЗ" у 2025 р. впровадить два пілоти - маршрутизацію вантажоперевезень і відстій вагонів на залізничних станціях

20:24 15.01.2025
Час прикордонного контролю поїздів на ст. Мостиська-ІІ скоротиться, що дасть змогу наростити пропускну спроможність кордону з Польщею

Час прикордонного контролю поїздів на ст. Мостиська-ІІ скоротиться, що дасть змогу наростити пропускну спроможність кордону з Польщею

ВАЖЛИВЕ

Українські акції дорожчають зранку в середу після переговорів України та США в Джидді

Мінфін підняв ставки за ринковими ОВДП на 0,5 в.п. слід за підвищенням облікової на 1 в.п.

ОТП планує збільшити продаж ОВДП населенню мінімум удвічі

Фокус ОТП Банку в 2025 р.: розширення лінійки партнерських програм для бізнесу й кредитних продуктів для населення

"Нафтогаз" та ORLEN домовилися про поставку 100 млн куб. м LNG в рамках широкої співпраці на цьому напрямку

ОСТАННЄ

НЕФКО вже завершило 30 проєктів у межах програми “Зелене відновлення України"

Погроза Трампа запровадити мита у 200% на вина та спиртне з ЄС викликала шок у європейських виробників

Питання можливого переходу в торгівлі України з ЄС з ATM на ст.29 DCFTA є більше політичним – торгпред

Доступ української аграрної продукції на ринки ЄС обговорили на засіданні Українсько-польської міжурядової комісії

Винороби Європи в шоці від погрози Трампа запровадити мита у 200% на ввезення їхньої продукції

Обленерго повідомляють про можливі аварійні ситуації в електромережах внаслідок сильного вітру 13-14 березня

"Хмельницькобленерго" з початку березня отримало від постачальників 3 тис. вимог на відключення е/е споживачам

"Украерорух" в межах проєкту CEF дослідить динаміку обладнання літаків сучасною системою спостереження

Україна і Туреччина домовились збільшити обсяги торгівлі агропродукцією

"Укрфінжитло" вивчає можливість залучення іноземних банків до програми "єОселя"

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА