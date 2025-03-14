Ціна квитків на перевезення "Укрзалізницею" для громадян не має збільшуватися - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що ціна квитків на перевезення "Укрзалізницею" для громадян не має збільшуватися.

"Ми провели уже дві наради з "Укрзалізницею" щодо їх фінансового плану і діяльності на цей рік. Звичайно, пріоритет такий, що ціни і тарифи для людей мають бути незмінними. Війна важкий час і ми маємо дбати про людей, ціна на квитки не має мінятися", - сказав він під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, пряму трансляцію якої в YouTube веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

Прем'єр зазначив, що "Укрзалізниця" має прибуткові закордонні перевезення і прийнято рішення збільшувати їх кількість.

"Стосовно вантажних перевезень, то тут ми домовилися, що "Укрзалізниця" попрацює з бізнесом. На ту частину продукції і товарів, де "Укрзалізниця" має об'єктивно збитковий тариф, вони мають домовитися з бізнесом і вивести цей тариф в прибуток, чи щонайменше в собівартість. Найближчий тиждень-півтора ми домовилися, що вони прийдуть з рішенням по фінансовому плану до уряду", - розповів Шмигаль.

Як повідомлялося, УЗ підготувала пропозиції щодо індексації тарифів на перевезення вантажів на 37% у 2025 році, їх надіслали до Міністерства розвитку громад і територій України, яке перевіряє надані "УЗ" матеріали і проводить консультації з бізнесом.