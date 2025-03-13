Інтерфакс-Україна

Економіка

21:37 13.03.2025

Доступ української аграрної продукції на ринки ЄС обговорили на засіданні Українсько-польської міжурядової комісії

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Доступ української аграрної продукції на ринки ЄС обговорили на засіданні Українсько-польської міжурядової комісії

Доступ української аграрної продукції на ринки ЄС, митне співробітництво і створенння інфраструктури для Центрів єдності у Польщі обговорили сьогодні на засіданні Українсько-польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва у Варшаві, повідомляють у телеграм-каналі Міністерства національної єдності України у четвер.

Засідання відбулося під співголовуванням віце-прем’єр-міністра України, міністра національної єдності Олексія Чернишова та міністра економічного розвитку і технологій Польщі Кшиштофа Пашика.

"Це засідання було важливим етапом у розвитку наших двосторонніх відносин, і я радий, що ми змогли знайти нові точки дотику. Дякую польським колегам за відкритість і готовність працювати разом!" — цитує Чернишова телеграм-канал Міннацєдності.

Серед ключових питань, обговорених на десятому засіданні міжурядової комісії були також використання новітніх технологій для стабільного постачання енергії; модернізація пунктів пропуску; партнерство між громадами України та Польщі.

 

Теги: #польща #комісія #співробітництво

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