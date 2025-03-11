Економіка

11:57 11.03.2025

Виробники, що збільшують локалізацію, матимуть переваги у державних закупівлях

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Виробники, що збільшують локалізацію, матимуть переваги у державних закупівлях

Українські виробники безпілотних літальних апаратів, які збільшують частку локалізації виробництва, матимуть переваги у державних закупівлях, зокрема за локалізації більше половини вони зможуть укладами з державою гарантовані довгострокові контракти на три, п’ять або десять років, повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

"Ми як замовник, який платить бюджетні кошти, зацікавлені, щоб відсоток локалізації був якомога вищий. Для цього наприкінці минулого року була ухвалена постанова Кабінету міністрів України "Зброя перемоги". В ній сформовані чіткі вимоги до виробників української зброї, зокрема, певних видів дронів-бомберів і дронів-розвідників", – сказав директор департаменту політики закупівель Міністерства оборони України Гліб Канєвський, висловлювання якого наводить пресслужба на сайті у вівторок.

За його словами, за умови локалізації у понад 50% від питомої вартості всіх компонентів, вітчизняні виробники "можуть отримувати від держави гарантовані довгострокові контракти на три, п’ять або десять років".

Разом з тим, у Міноборони свідомі того, що повна локалізація виробництва дронів не є можливою, тому що є країни, які спеціалізуються на виробництві певних компонентів. Крім того, бойові дії вимагають постійних змін у конструкцію БПЛА: фактично кожні три місяці дрони мають оновлюватися. Тому триває постійний пошук компонентів для їх покращення.

Міністерство оборони закуповує готовий продукт, який передається в ЗСУ для виконання завдань, які стоять перед українськими захисниками і захисницями. Тому покращення конструкції – відповідальність виробників. "Але Міністерство також ухвалило рішення щомісяця спрямовувати по 2,5 млрд грн на військові частини. По-перше, це дозволить бойовим бригадам самостійно закуповувати безпілотні літальні апарати. По-друге, вони зможуть купувати запчастини та комплектуючі для модернізації та ремонту БПЛА відповідно до потреб на лінії бойового зіткнення", - зазначається у повідомленні.

Пресслужба також нагадала, що паралельно за ініціативи президента України Володимира Зеленського було запущено проєкт "Лінія дронів", на який Міноборони додатково спрямувало 4,6 млрд грн. Це 5 найуспішніших бойових частин із застосування БПЛА, які також зможуть самостійно закуповувати дрони, засоби РЕБ, автотранспорт для мобільних груп. Завдяки безпілотникам це дозволить сформувати на ділянках фронту killzone та унеможливити рух ворожої живої сили і транспорту.

Теги: #виробники #міноборони

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