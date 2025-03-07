Економіка

17:33 07.03.2025

Нацкешбек за грудень-2024 та січень-2025 надійшов на рахунки користувачів програми

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Нацкешбек за грудень-2024 та січень-2025 надійшов на рахунки користувачів програми

Уряд виплатив накопичені в грудні 2024 року та січні 2025 року кошти в рамках держпрограми «Національний кешбек» обсягом 714 млн грн, повідомила пресслужба Міністерства економіки України в п’ятницю.

Зазначається, що виплата за цей період здійснюється 7 та 8 березня, кількість отримувачів кешбеку за ці місяці зросла майже на 1,5 млн становить 3,4 млн людей.

“Цього разу понад 3 млн людей отримають від держави 714 млн грн за купівлю українських товарів. Підтримка українського виробника — це внесок у нашу економіку. Купуючи товари місцевого виробництва, ми підтримуємо бізнес, що створює робочі місця та сплачує податки, з яких фінансується наша оборона. Водночас споживачі отримують 10% кешбеку, який можна витратити на необхідні послуги, ліки чи донати на потреби армії”, - наводяться в повідомленні слова першої віцепремʼєрки - міністерки економіки України Юлії Свириденко.

Зазначається, що кошти нацкешбеку не оподатковуються і не враховуються при призначенні субсидій та пільг. Зняти кошти готівкою з картки неможливо.

Наступна виплата кешбеку відбудеться наприкінці березня 2025 року.

В Мінекономіки додали, що загальна сума виплаченого кешбеку за час дії програми (вересень - січень) сягла 1,1 млрд грн, 1208 користувачів отримали максимальну суму кешбеку за місяць -  3000 грн. 57,5% від усіх користувачів - віком до 45 років; 25,3% -  середнього віку, 17,2% - старшого (60+).

Щодо користувачів, то 61% - жінки, 39% - чоловіки.

У програмі зареєстровано 1756 виробників і 369 тис. товарів українського виробництва.

Як повідомлялось, затримка виплати за грудень-січень сталась через операційні труднощі, які потребували більше часу для подолання.

11 жовтня Свириденко заявила, що Мінекономіки завершило бета-тестування програми "Національний кешбек" і вирішило запустити його національну рекламну кампанію.

Максимальний обсяг кешбеку - 3 тис. грн/місяць, кошти можна витратити до 20 числа наступного місяця на медичні та комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на потяг, задонатити ЗСУ або купити військові облігації.

Теги: #нацкешбек #виплата

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