Витрати американців на бензин можуть зрости на $22 млрд на рік через мита

Введення 10% мит на імпорт нафти в США може збільшити витрати американців на бензин на $22 млрд на рік, вважають аналітики Goldman Sachs.

Близько 70% імпорту нафти в США і понад дві третини імпортної нафти, що надходить на американські НПЗ, припадає на Канаду і Мексику. Частка цих країн зросла за останні роки, після того як президент США Дональд Трамп фактично заборонив ввозити нафту з Венесуели, і введення мит проти них може мати відчутні наслідки, пише Bloomberg.

Раніше цього року Трамп оголосив про введення тарифів розміром 25% на імпорт у Штати товарів з Мексики та Канади, зробивши виняток лише для канадської нафти, яка обкладатиметься за ставкою 10%. Ці мита набули чинності 4 березня, після місячної відстрочки.

Відповідальність за сплату мита, як правило, покладається на імпортера - в даному разі на американські компанії, які купують нафту і нафтопродукти в Канаді та Мексиці. Однак вони зазвичай перекладають як мінімум частину збільшених витрат на кінцевого споживача.

Бензин у США зараз коштує дешевше, ніж за останні три роки: в середньому по країні - $3,1 за галон.

Водночас подорожчання життя загалом стало проблемою у США, де довгострокові інфляційні очікування споживачів досягли максимуму майже за 30 років. За даними Мічиганського університету, у лютому американці очікували, що близько 5-10 років річне зростання споживчих цін у країні становитиме 3,5%. Це найвищий показник із 1995 року, зазначає Bloomberg.