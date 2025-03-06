Економіка

09:29 06.03.2025

Витрати американців на бензин можуть зрости на $22 млрд на рік через мита

2 хв читати
Витрати американців на бензин можуть зрости на $22 млрд на рік через мита

Введення 10% мит на імпорт нафти в США може збільшити витрати американців на бензин на $22 млрд на рік, вважають аналітики Goldman Sachs.

Близько 70% імпорту нафти в США і понад дві третини імпортної нафти, що надходить на американські НПЗ, припадає на Канаду і Мексику. Частка цих країн зросла за останні роки, після того як президент США Дональд Трамп фактично заборонив ввозити нафту з Венесуели, і введення мит проти них може мати відчутні наслідки, пише Bloomberg.

Раніше цього року Трамп оголосив про введення тарифів розміром 25% на імпорт у Штати товарів з Мексики та Канади, зробивши виняток лише для канадської нафти, яка обкладатиметься за ставкою 10%. Ці мита набули чинності 4 березня, після місячної відстрочки.

Відповідальність за сплату мита, як правило, покладається на імпортера - в даному разі на американські компанії, які купують нафту і нафтопродукти в Канаді та Мексиці. Однак вони зазвичай перекладають як мінімум частину збільшених витрат на кінцевого споживача.

Бензин у США зараз коштує дешевше, ніж за останні три роки: в середньому по країні - $3,1 за галон.

Водночас подорожчання життя загалом стало проблемою у США, де довгострокові інфляційні очікування споживачів досягли максимуму майже за 30 років. За даними Мічиганського університету, у лютому американці очікували, що близько 5-10 років річне зростання споживчих цін у країні становитиме 3,5%. Це найвищий показник із 1995 року, зазначає Bloomberg.

Теги: #мита #бензин #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:11 06.03.2025
Витрати американців на бензин можуть зрости на $22 млрд на рік через мита

Витрати американців на бензин можуть зрости на $22 млрд на рік через мита

05:52 06.03.2025
Припинення обміну розвідувальною інформацією позбавляє Трампа важелів впливу на Путіна – ISW

Припинення обміну розвідувальною інформацією позбавляє Трампа важелів впливу на Путіна – ISW

04:04 06.03.2025
Гілі й Хегсет обговорять мирний план для України у четвер

Гілі й Хегсет обговорять мирний план для України у четвер

22:03 05.03.2025
Макрон: Хочу вірити, що США залишаться на нашому боці, але ми повинні бути готові, якщо це не так

Макрон: Хочу вірити, що США залишаться на нашому боці, але ми повинні бути готові, якщо це не так

19:03 05.03.2025
Єрмак та Волц домовились про зустріч переговорних команд найближчим часом

Єрмак та Волц домовились про зустріч переговорних команд найближчим часом

07:24 04.03.2025
Президент США збільшив мита на товари з Китаю з 10 до 20%

Президент США збільшив мита на товари з Китаю з 10 до 20%

17:10 27.02.2025
Трамп заявив, що не відмовився від планів введення мит з 4 березня на товари з Мексики, Канади й Китаю

Трамп заявив, що не відмовився від планів введення мит з 4 березня на товари з Мексики, Канади й Китаю

21:39 11.02.2025
Запровадження США мита на імпорт сталі посилить проблеми сталеливарної галузі ЄС

Запровадження США мита на імпорт сталі посилить проблеми сталеливарної галузі ЄС

04:42 11.02.2025
Трамп підписав указ про введення мита в 25% на всю ввезену сталь і алюміній

Трамп підписав указ про введення мита в 25% на всю ввезену сталь і алюміній

10:02 06.02.2025
"Укрнафта" почала імпортувати німецький бензин з НПЗ у Гамбурзі

"Укрнафта" почала імпортувати німецький бензин з НПЗ у Гамбурзі

ВАЖЛИВЕ

Американські гірки з українськими паперами тривають: WIG-Ukraine підскочив на 13%, євробонди подорожчали на 2-6%

Споживання е/е у середу знизилося на 9%, днем раніше – на 4,5%

Україна має на казначейському рахунку 126 млрд грн та $40,3 млрд міжнародних резервів – прем’єр

Уряд не розглядає можливості підняття тарифів на комунальні послуги найближчим часом - Шмигаль

Українські акції та облігації продовжують дешевшати на новинах з Вашингтону

ОСТАННЄ

Попит на ввезені уживані іномарки в лютому зменшився на 5% - "УкрАвтопром"

ЄБРР може частково покрити ризики ПроКредит Банку за новими кредитами на EUR70 млн

Австралія внесла у Фонд підтримки енергетики додатково EUR6 млн

Україна в 2024/25 МР експортувала майже 15 млн тонн кукурудзи - Мінагрополітики

"Укрнафта" подала дві заявки на конкурс "Укренерго" на нову генеруючу потужність

Австрія надала EUR2 млн на ініціативу Grain from Ukraine

Brent подешевшала до $70,22 за барель

Американські гірки з українськими паперами тривають: WIG-Ukraine підскочив на 13%, євробонди подорожчали на 2-6%

Мінекономіки працює над виплатами 714 млн грн нацкешбеку за грудень та січень

ДПС анулювала дві ліцензії Української торгової дистрибуційної компанії на торгівлю алкоголем через ухилення від податків на 700 млн грн

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА