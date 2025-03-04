Економіка

19:46 04.03.2025

Президент Польщі обговорив з Westinghouse та Bechtel співпрацю в галузі ядерної енергетики

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Президент Польщі обговорив з Westinghouse та Bechtel співпрацю в галузі ядерної енергетики
Фото: Фото з сайту PEJ

Президент Польщі Анджей Дуда зустрівся у Нью-Йорку з керівниками американських компаній Westinghouse та Bechtel, які займаються будівництвом першої в Польщі атомної електростанції, повідомила його канцелярія.

"Президент Анджей Дуда розмовляв з керівниками Westinghouse та Bechtel про польсько-американську співпрацю в галузі ядерної енергетики", – йдеться в її повідомленні в мережі Х у вівторок.

Як повідомлялося, у вересні 2023 року Westinghouse та Bechtel підписали угоду з польською державною компанією Polskie Elektrownie Jadrowe (PEJ, Польські атомні електростанції) про будівництво першої АЕС у Польщі, яка буде розташована в області Померанія на березі Балтійського моря.

На сайті PEJ наприкінці лютого 2025 року повідомляється, що вирішальним для початку будівництва АЕС є саме 2025 рік. Зазначається, що у ньому, ймовірно, мають розпочатися підготовчі роботи, в тому числі, з безпеки будмайданчика та дослідницькі роботи, зокрема геологічні. Також PEJ продовжить роботу над отриманням додаткових дозволів та адміністративних погоджень, включаючи дозволи на будівництво, що видаються Національним агентством з атомної енергії. Фактичне будівництво, тобто заливку першого бетону, планується розпочати у 2028 році. "Найближчими місяцями нам належить вирішити низку завдань, які визначать рамки всього інвестиційного процесу на найближчі роки", – наводиться у повідомленні коментар голови правління PEJ Лешека Юхневича.

PEJ також веде переговори про наступні етапи співпраці з консорціумом Westinghouse-Bechtel, зокрема, щодо укладання EDA – угоди про розробку проєкту, яка дозволить забезпечити безперервність робіт щодо нього та реалізацію вже зараз деяких завдань, попередньо запланованих на пізніші терміни, а також про форму контракту на реалізацію інвестицій (ESP).

16 грудня 2024 року PEJ обрала консорціум BNP Paribas France та KPMG Advisory як консультанта для її підтримки в отриманні фінансування для АЕС, 70% якого здійснюватиметься за рахунок зовнішніх джерел. Паралельно фінансування здійснюватиметься урядом Республіки Польща, який виділяє на АЕС понад 60 млрд злотих до 2030 року.

Вказується, що PEJ отримала від американських, канадських та французьких установ декларації про фінансові зобов'язання на загальну суму, еквівалентну понад 95 млрд злотих.

20 лютого 2025 року Сейм Республіки Польща 430 голосами "за" та одним "проти" прийняв закон, що дозволяє провести рекапіталізацію PEJ у 2025-2030 роках у зазначеному вище розмірі фінасування АЕС.

 

У грудні 2024 року Єврокомісія ініціювала розширену процедуру ухвалення державної допомоги для проєкту, яка є стандартною для таких великих проєктів, і в рамках якої ЄК оцінює сумісність допомоги з внутрішнім ринком та вплив інвестицій на енергоринок ЄС. Після схвалення ЄС на держдопомогу PEJ зможе отримати рекапіталізацію для реалізації наступних етапів проекту.

21 лютого 2025 року PEJ підписала трирічні рамкові угоди на суму 24,85 млн злотих із п'ятьма польськими компаніями на реконструкцію та будівництво місцевих доріг у районі першої польської АЕС у гміні Хочево.

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Теги: #польща #енергетика #сша

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