Економіка

10:41 27.02.2025

McDonald’s Україна в січні підвищив зарплату співробітникам на 15%

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McDonald’s Україна в січні підвищив зарплату співробітникам на 15%

ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд.", яке розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald’s в січні 2025 року підвищило заробітну плату для співробітників ресторанів у середньому на 15% і розширило програму підтримки для працівників, які постраждали від війни, та сімей загиблих співробітників, повідомили у пресслужбі компанії.

У мережі зараз майже 10 тис. працівників, що близько до показників 2021 року. У релізі відмічається, що як відповідальний роботодавець McDonald’s Україна продовжує дбати про добробут працівників, щороку підвищує заробітну плату й надає щомісячні бонуси за індивідуальний внесок співробітника та щорічні бонуси за результатами діяльності ресторану. Також компанія зберігає середній щомісячний заробіток за мобілізованими співробітниками, яких у мережі близько 400. Безпека людей — головне для “МакДональдз”, тому під час повітряних тривог працівники обов’язково перебувають в укриттях, і в цей час отримують повну зарплатню, попри простій ресторанів.

Компанія надає фінансову допомогу в разі травмування чи пошкодження житла внаслідок воєнних дій і в разі загибелі співробітника, зокрема під час служби в ЗСУ.

У 2024 році “МакДональдз” в Україні запустив програму додаткових відпусток для волонтерства й запровадив додаткові дні відпустки на народження дитини або реєстрацію шлюбу. Крім того, компанія почала надавати працівникам безкоштовні сесії з професійними психологами на платформі Hedepy, на якій вже зареєструвались понад 850 співробітників. Протягом цього року “МакДональдз” планує й надалі посилювати напрям підтримки ментального здоров'я співробітників.

Як повідомлялось, у 2023 році McDonald’s Україна став найбільшим платником податків у ресторанній галузі в Україні, сплативши 1,3 млрд грн податків. А в 2024 році компанія подвоїла цю суму й сплатила понад 2,6 млрд грн до державного бюджету.

Перший заклад мережі McDonald’s в Україні відкрито 24 травня 1997 року в Києві. Наразі 109 ресторанів працюють у 36 населених пунктах країни, ще 15 ресторанів лишаються зачинені з вимог безпеки.

Теги: #зарплати #макдональдс

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