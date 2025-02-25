Економіка

13:01 25.02.2025

"Укренерго" закликає бізнес підключати до енергосистеми власні резервні генеруючі установки

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"Укренерго" закликає бізнес підключати до енергосистеми власні резервні генеруючі установки

НЕК "Укренерго" надає консультації бізнесу і промисловим підприємствам з метою залучення до роботи на ринку електроенергії компанії, що встановили генеруючі установки для власних потреб – як резервні джерела живлення.

"На сьогодні лише в підприємств - членів Федерації роботодавців таких об’єктів генерації – понад 150 (якщо рахувати потужність від 1 МВт і більше)", - повідомив системний оператор у Телеграм-каналі у вівторок після зустрічі керівників НЕК з представниками Федерації роботодавців України.

Як зазначив т.в.о. голови правління "Укренерго" Олексій Брехт, упродовж минулого року дуже багато підприємств, готуючись до зими, завезли та підключили до своїх внутрішніх мереж генеруючі установки різної потужності.

"На щастя, нам вдається проходити період холодів без тривалих відключень. І завезені бізнесом та промисловістю газотурбінні та газопоршневі установки просто стоять. При цьому – власники не отримують прибутку, а енергосистема України не використовує досить значну потужність цієї генерації", - пояснив він.

За словами Брехта, наразі держава суттєво спростила процедуру підключення до мереж і "Укренерго" готове надавати бізнесу консультації щодо різних варіантів роботи на ринку електроенергії.

"Все заради того, щоб спільна робота мала позитивний результат для усіх сторін", - наголосив очільник компанії.

Окрім того, представники НЕК та Федерації роботодавців України обговорили з представниками близько трьох десятків промислових підприємств співпрацю щодо закупівель обладнання та матеріалів.

"Йшлося про можливості для збільшення частки українських товарів у переліку всього, що купує наша компанія. Бізнес надав свої пропозиції, а представники "Укренерго" повідомили, якої вітчизняної продукції зараз бракує енергетикам через те, що її в Україні не виробляють", - зазначили в НЕК.

Своєю чергою, кільком днями раніше під час панельної онлайн-дискусії "Розподілена генерація: поточний стан, перспективи та перешкоди", організованої Глобальним договором ООН в Україні та ExPro Consalting, Брехт зазначав, що "Укренерго" планує займатися роз’ясненням, як працювати в ринку, і зустрічатися з бізнесом і Федерацією роботодавців з цього питання.

"Ми візьмемо на себе таку легку просвітницьку функцію, вже сьогодні готуємо відповідні пропозиції з певним набором вихідних даних, з легкою зрозумілою інформацією щодо шляху, який треба пройти, щоб мати можливість забезпечувати себе, а в складні для ОЕС періоди мати можливість підставити плече і ефективно використовувати потужності", – сказав голова НЕК.

За його словами, наразі існує проблема в тому, що бізнес просто не знає, як стати учасником ринку й ефективно в ньому працювати. Брехт додав, що бізнес дуже багато інвестував у будівництво відносно невеликих об’єктів генерації – "це сотні мегават", які він позиціонує здебільшого як можливість забезпечення самих себе в разі потреби, але це не настільки ефективно, як могло б бути ще при роботі в ринку.

Як повідомлялося, "Укренерго" у вівторок застосовує обмеження потужності промисловості та бізнесу з причини пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

 

Теги: #бізнес #укренерго #енергетика

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