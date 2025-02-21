МВФ очікує на прийняття законів стосовно скасування "правок Лозового" та створення Вищого адмінсуду – Гетманцев

Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує на прийняття законів про скасування так званих "правок Лозового" і про створення Вищого адміністративного суду (ВАС) натомість ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва, що є структурними маяками, термін виконання яких сплив у грудні 2024 року, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Вони очікують, що законопроєкти будуть прийняті. І так, їх невиконання ставить транш під загрозу", – сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Йдеться про прийняття законопроєктів №12367 і №12368, що були зареєстровані у Верховній Раді в грудні минулого року, проте жоден із них наразі непроголосований навіть за основу.

Заступник голови фінкомітету Ярослав Железняк доповнив, що Фонд не зможе зробити відтермінування виконання зазначених маяків, оскільки строки вже пропущені. Він також зазначив, що їхнє невиконання створює ризик для Програми розширеного фінансування (EFF).

Як повідомлялося, місія МВФ 20 лютого розпочала роботу в Києві щодо сьомого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF). Воно продовжиться найближчими днями в Києві та Варшаві. У разу успішного завершення місії рішення Рада директорів МВФ може виділити Україні 8-й транш за програмою у розмірі $917,5 млн наприкінці березня.

Попередній 6-й перегляд відкритої в березні 2023 року програми EFF МВФ завершив ближче до кінця грудня 20224 року. За його результатами був виділений 7-й її транш $1,1 млрд, що збільшило суму виплат до $9,8 млрд за загального обсягу програми $15,6 млрд.

Загалом на цей рік оновлена програма передбачає чотири щоквартальні перегляди, як і 2024 року. Розмір наступних трьох траншів 2025 року становить відповідно $809,6 млн, $539,8 млн і $445,3 млн.