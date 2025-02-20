Інтерфакс-Україна
Економіка
08:30 20.02.2025

Місія МВФ щодо 7-го перегляду програми EFF розпочинає роботу в Києві

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Місія МВФ щодо 7-го перегляду програми EFF розпочинає роботу в Києві

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з Гевіном Греєм розпочинає у четвер в Києві обговорення з представниками влади України сьомого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF), повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано.

Інформація про якісь інші деталі роботи місії поки відсутня.

У випадку успішного проходження Україною 7-го перегляду програми EFF до бюджету надійде $917,54 млн.

Раніше відзначалося, що Україна порушила виконання двох структурних маяків – прийняття до кінця 2024 року Верховною Радою законів про скасування так званих "поправок Лозового" і про створення Вищого адміністративного суду натомість ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва. Уряд України зареєстрував у парламенті відповідні законопроєкти №12367 і №12368 лише в кінці грудня, вони досі не прийняті навіть за основу.

У Меморандумі зазначено, що один із законопроєктів передбачає внесення змін до Кримінального процесуального кодексу, які дадуть змогу Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі керувати запитами про екстрадицію та взаємну правову допомогу, а також раціоналізацію наслідків спливу строків досудового розслідування (зокрема у справах про корупцію), що нівелює дію норм "правок Лозового".

Другий передбачає ухвалення закону про створення нового суду, який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів (Кабміну, НБУ, НАБУ, НАЗК) суддями, які пройшли належну перевірку на професійну компетентність і доброчесність.

В оновлену за підсумками п'ятого перегляду програму на прохання України було внесено зміни до розкладу переглядів програми і траншів за їхніми підсумками. Якщо раніше вона передбачала тільки два перегляди на 2025 рік - на початку березня і наприкінці серпня з виділенням за їхніми підсумками траншів по $917,5 млн, то тепер у розкладі на цей рік - чотири щоквартальні перегляди, як і 2024 року. Розмір восьмого траншу за підсумками сьомого перегляду в березні залишено незмінним - $917,5 млн, тоді як розмір наступних трьох траншів 2025 року становить відповідно $809,6 млн, $539,8 млн і $445,3 млн.

Теги: #мвф #місія

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