Гетманцев пропонує розтягнути гарантоване пільгове фінансування у $50 млрд на три роки замість одного

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує ввести військову цензуру видатків і розтягнути гарантоване пільгове фінансування ERA у $50 млрд не на рік, а на три роки на тлі невизначеності в майбутньому.

Як заявив Гетманцев в Телеграм-каналі в п’ятницю, існує прямий зв’язок з подіями у міжнародній політиці та українськими фінансами, як наслідок Україні варто критично переглянути і консолідувати усі доступні внутрішні фінансові джерела і ресурси, тобто “рахувати кожну копійку”

“Для держави - врешті жорстко припинити тінь та корупцію. Вичистити крадіїв з влади. Це вороги, гірше росіян. Почати оцінювати роботу фіскалів та правоохоронців по факту знищення тіні, по результату в цифрах надходжень, а не по кількості порушених кримінальних справ”, - заявив голова комітету.

Згідно з його словами, варто прибрати будь-яку профанацію. Тільки від роботи Державної податкової служби Україна у 2025 році не напружуючись має отримати більше $4 млрд від детінізації, а якщо напружитись - набагато більше.

“І ввести військову цензуру видатків. Ми не можемо допустити безглуздого витрачання коштів на експерименти окремих міністрів на кшталт провального кешбеку, що дав “приріст” ВВП менше статистичної похибки. Ми повинні розтягнути гарантоване пільгове фінансування у $50 млрд не на рік, а на три роки”, - наголосив Гетманцев.

Він додав, що тотальна детінізація і економія - це те, що зараз потрібно.

Крім того, Гетманцев порадив українському суспільству врешті подорослішати і припинити толерувати ухилення від оподаткування, дискусії на кшталт вбивства бізнесу від додаткових 3,5% ВЗ. Адже, за його словами, той хто краде податки у будь-якій формі - ворог і є таким самим крадієм, як і крадій у владі.

Гетманцев пояснив, що сьогодні Україна перебуває у періоді найвищої турбулентності з березня 2022 року. Її підтримка, у тому числі фінансова, стратегічним партнером не є гарантованою. Це справляє вплив і на ЄС, де починаються певні неприємні для України політичні дискусії.

Він повідомив, що попри відносну забезпеченість фінансами у поточному році, це означає зростання невизначеності у 2026 році і надалі, насамперед, по мірі вичерпання інструменту ERA ($50 млрд від прибутків за рахунок знерухомлених активів банку Росії).

Як повідомлялося, у червні 2024 року учасники саміту G7 в Італії досягли політичної угоди щодо використання доходів від заморожених активів РФ для допомоги Україні (механізм ERA). Йшлося про надання Києву кредитів у $50 млрд до кінця цього року. Передбачається, що США нададуть приблизно $20 млрд, ЄС - EUR18,115 млрд (приблизно $20 млрд), Японія - 471,9 млрд єн (приблизно $3,1 млрд), Велика Британія - GBP2,26 млрд (майже $3 млрд за поточним курсом).

Міжнародний валютний фонд в оновленій за підсумками п'ятого перегляду програмі розширеного фінансування EFF зазначив, що в разі завершення війни наприкінці 2025 року Україні із зазначених $50 млрд для підтримки бюджету знадобиться $33,1 млрд: наступного року - $19,1 млрд, 2026-го - $9,2 млрд і 2027 року - $4,9 млрд. У негативному сценарії продовження війни до середини 2026 року бюджету України для покриття дефіциту потрібні будуть усі $50 млрд.