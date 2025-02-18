Інтерфакс-Україна
Економіка
12:24 18.02.2025

Кабмін затвердив План пріоритетних дій на 2025р - Шмигаль

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Кабмін затвердив План пріоритетних дій на 2025р - Шмигаль

Кабінет міністрів України затвердив урядовий План пріоритетних дій на 2025 рік, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд чітко розставляє акценти щодо пріоритетів у своїй роботі на 2025 рік. Затверджуємо урядовий План пріоритетних дій, що містить майже 400 кроків у зонах відповідальності всіх міністерств та відомств", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Зі слів прем'єра, серед пунктів плану зобов’язання перед партнерами за програмою Ukraine Facility, за програмою співпраці з МВФ, а також в межах євроінтеграційного треку.

"Визначені відповідальні, промарковані терміни виконання, затверджені зрозумілі індикатори, за якими будемо оцінювати результати", - підкреслив він.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, плану складається із завдань та заходів, що конкретизують шляхи досягнення цілей i пріоритетів уряду та стосуються: завдань, спрямованих на розв'язання суспільно важливих проблем, спричинених збройною агресією РФ проти України, та виконання яких є необхідним для відновлення України у період воєнного стану та у післявоєнний період; необхідності виконання міжнародно-правових зобов'язань України, які потребують прийняття рішень уряду, зокрема, у сфері європейської інтеграції, у тому числі з урахуванням Звіту про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2024 року, та скринінгових звітів за підсумками двосторонніх зустрічей Україна - ЄС у межах переговорного процесу про вступ України до ЄС, а також в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом; виконання запланованих завдань (кроків) Плану України (ініціатива Європейського Союзу "Ukraine Facility"); Плану законопроектної роботи Верховної Ради на 2025 рік; необхідності наближення членства в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), зокрема приєднання до правових інструментів та органів OECP; досягнення Цілей сталого розвитку.

 

Теги: #кабмін #план #шмигаль

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