Понад 29 тис. абонентів ДТЕК у 2024 р. встановили лічильники "день-ніч"

За минулий рік понад 29 тисяч родин Київської, Дніпропетровської, Одеської областей та Києва встановили у своїх домівках лічильник "день-ніч", що на 58% відсотків більше, ніж у 2023 році.

"За рік власники цих приладів можуть зекономити до 5 тис. грн на споживанні електроенергії. Заощаджувати стало ще простіше – оператори системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" запустили онлайн-сервіси для замовлення лічильника на сайті", - повідомили у пресрелізі енергохолдингу в четвер.

Як пояснили у "ДТЕК", лічильник "день-ніч" обліковує обсяг спожитої електроенергії окремо вдень і вночі, тому з ним користування електроприладами з 23:00 до 7:00 стає на 50% дешевшим завдяки нічному тарифу. Для того, щоб споживачі не витрачали час на додаткове налаштування лічильника, ОСР "ДТЕК Мережі" пропонують комплексну послугу – зняття старого і встановлення нового приладу обліку, опломбування та параметризація.

"Все це зробить наш фахівець протягом 10 днів з моменту оплати, попередньо узгодивши з вами час робіт", - зазначили в компанії.

У 2024 році "ДТЕК Мережі" перевели всі етапи замовлення послуги лічильника "день-ніч" в онлайн.

"При купівлі однофазного лічильника "день-ніч" вартістю 3999 грн і споживанні понад 200 кВт в період з 23:00 до 7:00, ви економите близько 400 грн на місяць", - наголосили в енергохолдингу.

"ДТЕК Енерго" забезпечує замкнений цикл виробництва електроенергії з вугілля. Встановлена потужність компанії в тепловій генерації станом на січень 2022 року становила 13,3 ГВт. У вуглевидобутку створено повний виробничий цикл: видобуток і збагачення вугілля, машинобудування та сервісне обслуговування шахтного обладнання.

Наразі більша частина потужностей теплової генерації групи "ДТЕК" зруйнована внаслідок російських атак.