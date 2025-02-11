Інтерфакс-Україна
Економіка
21:39 11.02.2025

Запровадження США мита на імпорт сталі посилить проблеми сталеливарної галузі ЄС

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Запровадження США мита на імпорт сталі посилить проблеми сталеливарної галузі ЄС

Рішення президента США Дональда Трампа про введення 25% мит на імпорт сталі погіршить ситуацію в європейській сталеливарній галузі, що поглибить проблеми ринку, заявив президент Європейської асоціації сталеливарної промисловості (Eurofer) Генрік Адам.

Таке рішення, за словами Адама, є радикальною ескалацією торговельної війни, розпочатої під час першого терміну Трампа на посаді президента США.

Як повідомлялося, Трамп підписав указ про введення додаткового мита в розмірі 25% на всі поставки сталі та алюмінію в США. Трамп скасовує з 12 березня дію угод із низкою партнерів (включно з країнами Євросоюзу), які забезпечували їм особливі торговельні умови. Таким чином, анонсовані Трампом мита почнуть діяти з цього дня.

За словами Адама, поставки європейської сталі в США скорочувалися більш ніж на 1 млн тонн на рік, попри дію угод. Тепер же ЄС може втратити до 3,7 млн тонн експортованої сталі в США, попереджає глава Eurofer.

США є другим за величиною ринком для європейських сталевиробників, на їхню частку припало 16% загального експорту сталі з ЄС у 2024 році.

"Втрату значного обсягу цього експорту не можна буде компенсувати за рахунок поставок на інші ринки", - йдеться в заяві Адама, опублікованій на сайті Eurofer.

Він також зазначив, що рішення Трампа призведе до нових суттєвих змін торговельних потоків. У 2024 році США імпортували близько 23 млн тонн сталевої продукції з країн за межами ЄС. Тепер же ці обсяги, ймовірно, будуть перенаправлятися на європейський ринок, вважає глава Eurofer.

Теги: #сталь #трамп #мита

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