Інтерфакс-Україна
Економіка
18:41 11.02.2025

ПриватБанк у 2024р. збільшив чистий прибуток на 6,3% - до 41,1 млрд грн

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ПриватБанк у 2024р. збільшив чистий прибуток на 6,3% - до 41,1 млрд грн

Чистий прибуток державного ПриватБанку, найбільшого українського банку, в 2024 році склав 40,141 млрд грн, що на 6% більше, аніж в 2023 році, повідомив банк на брифінгу у Києві у вівторок.

"Чистий процентний дохід зріс на 12% - до 66,89 млрд грн, чистий комісійний – на 14%, до 27,77 млрд грн", – сказала заступниця голови правління банку, CFO Лариса Чернишова, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Вона уточнила, що результати попередні та мають бути підтверджені аудитом, що очікується у березні.

За її словами, банк після аудиту направить на виплату дивідендів за 2024 рік 80% чистого прибутку, що попередньо складе 32,113 млрд грн проти 30,211 млрд грн торік.

Чернишова уточнила, що прибуток до оподаткування у 2024 році зріс на 11,3% – до 81,004 млрд грн, операційні витрати зросли на 8% – до 21,32 млрд грн.

"За 2024 рік банк сплатить понад 40,9 млрд грн податку на прибуток, що має безпосередній позитивний ефект на макроекономічну стабільність країни", - підкреслив заступник міністра фінансів Юрій Драганчук під час брифінгу.

Чистий кредитний портфель Привату з початку минулого року виріс на 20,7 млрд грн - до 112,8 млрд грн. Кошти на рахунках клієнтів за цей час збільшились більш як на 10%, таким чином депозити й залишки на рахунках склали 621,6 млрд грн.

ПриватБанк закінчив минулий рік з активами на рівні 761,7 млрд грн, що, згідно з інформацією Нацбанку України, на 13,4% менше, ніж загальні активи банку станом на 1 січня 2024 року – 879,8 млрд грн.

Фінустанова повідомила, що операційні витрати зросли на 8% порівняно з 2023 роком, що є нижчим показником за річну інфляцію.

Банк оцінює свою активну клієнтську базу за підсумком 2024 року в 18,32 млн фізосіб і 910 тис. бізнес-клієнтів. Кількість користувачів мобільним застосунком банку "Приват24" становила 13,76 млн осіб.

Згідно з інформацією Привату, мережа відділень банку складалась під кінець 2024 року з 1163 точок, тим часом як на початок минулого року, за статистикою НБУ, вона налічувала 1132 точки.

Інфраструктура фінустанови включає 6,86 тис. банкоматів та 10,42 тис. терміналів. При цьому, кількість POS-терміналів Привату становила за підсумком 2024 більш ніж 316 тис.

 

Теги: #приватбанк #чернишова #прибуток

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