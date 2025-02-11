Інтерфакс-Україна
Економіка
18:26 11.02.2025

Об'єкт газовидобутку "ДТЕК" у Полтавській області не працює після ранкової атаки

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У четвер під час ранкової ракетної атаки відбулося влучання в об'єкт газовидобутку "ДТЕК" на Полтавщині.

"Об'єкт не працює. Проводиться оцінка руйнувань і пошкоджень", - повідомив енергохолдинг у Телеграм-каналі.

Як повідомлялося, внаслідок чергової масованої атаки на обʼєкти енергетики пошкоджень також зазнали виробничі потужності групи "Нафтогаз" у Полтавській області.

Зокрема, у Полтавській ОВА проінформували, що дев’ять населених пунктів Миргородського району залишилися без газу через ракетний удар РФ. Влучань в обʼєкти цивільної інфраструктури не зафіксовано.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що російські агресори в ніч на вівторок вчинили атаку на газову інфраструктуру України.

 

Теги: #дтек #обстріли #енергетика #нафтогаз

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