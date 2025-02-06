Україна будує безпекову архітектуру для відновлення авіасполучення – гендиректор МА "Бориспіль"

Україна продовжує роботу над будуванням безпекової архітектури, яка дозволить відновити авіаційне сполучення – робота вже виконана на 60-70%, розповів гендиректор аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський.

"… Створення принципово нової архітектури безпеки, яка б дозволяла керувати ризиками і скерувати їх до прийнятного рівня. Саме через створення спеціального спільного центру по контролю координації між військовими і цивільними. Я можу вам сказати, що Україна серйозно опрацьовує такий варіант… Залучені не лише українські фахівці, але з усього світу. Багато роботи було зроблено, і ще багато треба зробити…На сьогодні робота, яка була розпочата у 2022 році на 60-70% вона вже зроблена", - сказав Дубревський на організованій Європейською бізнес асоціацією дискусії Global Outlook: Enduring Change в середу в Києві.

За словами Дубревського, умовою відкриття міжнародного аеропорту "Бориспіль" передуватиме рішення Державної авіаційної служби про відкриття частини або всього авіапростору в країні.

Він зазначив, що це відбудеться тільки за умови прийнятного ризику, визнання задовільним рівня протиповітряної оборони.

"Ми говоримо про безпеку, іти на ризик ніхто не буде… ми не можемо ризикувати життям пасажирів, екіпажів, особовим складом і таке інше. Лише за умови побудови архітектури безпеки, яка б гарантувала безпеку на землі, в повітрі і по маршруту спрямування повітряних суден, це може бути. І ця робота є. Стосовно військових, то сьогодні в них є розуміння, що їм для цього потрібно. Є робота спільно з нашими іноземними партнерами для того, щоб вони були побудувати цю структуру, цю архітектуру. Якщо, наприклад, військові скажуть, дають відмашку, що можна летіти, прийнято рішення, то Державіаслужба теж дасть добро", - сказав Дубревський.

Він також зазначив, що є можливість найближчим часом отримати позитивні рішення від відповідальних за авіаційну безпеку міжнародних партнерів. Про це може свідчити заява CEO Ryanair Майкла О'Лірі про готовність протягом 1 місяця після видачі безпекового дозволу, розвернути програму відновлення польотів компанії з України.

"Я буду оптимістичний, у нас дуже великі очікування на цей рік. Дуже сподіваюся, що він прийде під слоганом Fly, baby, fly! (метафора, заклик до сміливості, прагнення вперед і максимального розкриття своїх можливостей, - ІФ-У)", - зазначив гендиректор МА "Бориспіль".

Відповідаючи на запитання про те, скільки часу потрібно аеропорту "Бориспіль" для відновлення авіаційного сполучення, Дубревський сказав, що для негайного прийняття літака або технічного перегону повітряного судна з летовища, потрібно 24 години в теплу пору року і 48 годин взимку. Для відновлення процесів з забезпечення роботи пасажирського сполучення потрібно близько 3 тижнів.

"Якщо ми говоримо про рейси пасажирської цивільної авіації за розкладом, тобто регулярної програми, нам необхідно 3 тижні, 1 місяць для того, щоб запустити всю цю інфраструктуру в такому режимі, щоб розставити людей по місцях, зробити фінальне стажування, підготувати необхідні процедури, запустити цю програму", - сказав Дубревський, підкресливши, що команда аеропорту не припиняла роботи з першого дня повномасштабного вторгнення.

Гендиректор МА "Бориспіль" нагадав, що до повномасштабного вторгнення аеропорт обслуговував 65% авіаційного пасажиропотоку в Україні, через нього проходило 85% вантажів. З цієї причини головним завданням, яке стояло перед підприємством було зберегти кваліфікований персонал, який добре знається на роботі.

"До війни нас було більше 4000 осіб. Сьогодні трохи більше 3500 осіб. Ми нікого не скорочували, нікого не звільняли. Це природний відтік людського капіталу. Але на сьогодні нам вдалося зберегти. Це люди, підготовлені, навчені. Ми підтримували рівень їх кваліфікації згідно усіх міжнародних стандартів… 80% персоналу сьогодні перебуває у вимушеному простої. На день працює приблизно 650-700 осіб, підтримуючи інфраструктуру, забезпечуючи заходи з охорони об'єкту, виконуючі інші функції притаманні будь-якому бізнесу. Ми ще робимо ротацію, кожен місяць виводимо 500-600 осіб додатково, щоб вони не загубили зв'язок з підприємством", - сказав Дубревський.

Раніше повідомлялось, що "Бориспіль" організував вже п'ять перегонів авіаційних суден, тоді як в пресі було відомо тільки про чотири.

Заступник міністра фінансів Олександр Кава заявляв, що авіасполучення в Україні може відновитися до завершення бойових дій, але все залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація на полі бою.

Також старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон заявив, що до кінця січня 2025 року польоти можуть відновитися в одному з українських аеропортів - "Львів" або "Бориспіль". За його словами, у разі, якщо вдасться забезпечити механізми страхування для авіації, згоду на польоти з України можуть дати п'ять-шість авіакомпаній.

Заступник керівника Офісу президента Віктор Микита повідомив, що уряд буде робити все для запуску Ужгородського аеропорту, проте питання відкриття повітряного простору залежить від безпекової ситуації й кількості ППО.