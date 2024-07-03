"Укрпошта" запустила відділення контейнерного типу в Бородянці

АТ "Укрпошта" встановило відділення контейнерного типу в Бородянці, повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

"Ми вже розповідали вам про наш проєкт з впровадження відділень контейнерного типу на заміну знищених ворогом. Раніше перше таке відділення на 20 кв. м ми встановили на Харківщині. А зараз починаємо тестувати відділення більшої площі – 40 кв. м в Бородянці", - написав він у телеграмі у середу.

"Кожне наступне відділення дає нам можливість покращити досвід клієнтів і працівників, а також удосконалити інженерні питання. Тож готуємося до будь-яких викликів із боку ворога і не зупиняємося", - зазначив Смілянський.

Раніше АТ "Укрпошта" відкрило логістичний термінал з автоматизованими сортувальними лініями в Одесі, який забезпечує оброблення 270 тис. дрібних і великих відправлень за добу для всього півдня України.

Компанія планує завершити автоматизацію потужностей у всіх семи терміналах і 16 логістичних центрах протягом 2024 року.