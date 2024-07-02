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18:49 02.07.2024

Зеленський доручив Федорову підготувати аналіз роботи операторів зв'язку під час відключень е/е

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Зеленський доручив Федорову підготувати аналіз роботи операторів зв'язку під час відключень е/е

Президент України Володимир Зеленський доручив віцепрем'єру з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову підготувати аналіз роботи операторів зв'язку під час вимкнення е/е і представити її на найближчому засіданні Ставки.

"Доручив віцепрем'єр-міністру Федорову на найближчому засіданні Ставки представити мені аналіз щодо операторів зв'язку: що робиться для гарантування зв'язку в умовах відключень електрики та хто з операторів зв'язку не дотримується відповідних рішень", - сказав президент у вечірньому відеозверненні.

Теги: #звязок #енергетика

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