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09:51 20.06.2024

"Нова пошта" збільшила мережу в Чехії до 5 міст й анонсувала подальше розширення

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"Нова пошта" збільшила мережу в Чехії до 5 міст й анонсувала подальше розширення

Група компаній "Нова пошта" збільшила мережу відділень Nova Post в Чехії до п'яти міст: після відкриття в Празі, Брно і Ліберці компанія розширилася на Пльзень і Пардубиці, повідомила її пресслужба.

У пресрелізі з посиланням на СЕО NovaPost у Чехії Андрія Артеменка зазначено, що наступні відділення компанії з'являться в містах Острава, Млада Болеслав і Чеські Будейовиці.

"Ми також плануємо розвивати мережу відділень усередині вже наявних бізнесів, а отже, запрошуємо до співпраці власників магазинів, супермаркетів, коворкінгів, салонів хімчисток одягу та інших", - додав Артеменко.

Уточнюється, що "Нова пошта" наразі має в Європі понад 35 тис. точок сервісу з відправлення та отримання посилок, з яких 90 - власні відділення Nova Post у 13 країнах Європи: Естонії, Польщі, Литві, Латвії, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині, Італії, Іспанії, Угорщині, Молдові та Великій Британії.

Теги: #чехія #нова_пошта

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