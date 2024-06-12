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19:56 12.06.2024

NovaPay запустив програму кредитування ФОП-клієнтів ГК NOVA

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NovaPay запустив програму кредитування ФОП-клієнтів ГК NOVA

Міжнародний фінансовий сервіс NovaPay запустив програму кредитування фізосіб-підприємців (ФОП), які є резидентами України та клієнтами NovaPay і її материнської компанії "Нова пошта", повідомила пресслужба компанії в середу.

"Програма кредитування від NovaPay для ФОП, які співпрацюють із групою компаній, ділиться на два типи кредитів: короткостроковий і довгостроковий", - пояснив фінансовий директор NovaPay Ігор Приходько.

За його словами, короткостроковий кредит надають на термін до трьох місяців на суму від 50 тис. грн до 500 тис. грн під 30% річних, тоді як довгостроковий - на термін до двох років на суму від 100 тис. грн до 1 млн грн. Базова відсоткова ставка та сама - 30% річних, однак погашення кредиту - щомісяця, ануїтетними платежами.

Уточнюється, що для отримання кредиту підприємець повинен мати відкритий платіжний рахунок у NovaPay.

Як повідомлялося, наприкінці 2022 року NovaPay запустив перший кредитний продукт для приватних клієнтів - "Посилка в кредит". За півтора року компанія видала понад 132 тис. таких кредитів на суму близько 850 млн грн.

NovaPay - це заснований 2001 року міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova і забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". За даними на сайті, у компанії працюють близько 13 тис. працівників у більш ніж 3,5 тис. відділеннях "Нової пошти" по всій Україні. За даними Національного банку України, компанія займає 35% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.

Теги: #nova #кредитування

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