Нацбанк оприлюднив стратегію з розвитку іпотечного кредитування

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Національний банк України (НБУ) оприлюднив схвалену раніше Радою з фінансової стабільності та Правлінням НБУ стратегію з іпотечного кредитування, спрямовану на розвиток ринкових механізмів та доступності житла.

"Наша стратегія з розвитку кредитування, схвалена рік тому, довела свою ефективність. Маємо нові домовленості з різними державними інституціями з метою дати поштовх розвитку ринкової іпотеки", – повідомляється на сайті НБУ з посиланням на коментар голови Нацбанку Андрія Пишного.

Зазначається, що стратегія, розроблена відповідно до концепції, узгодженої з Міжнародним валютним фондом, передбачає низку інфраструктурних змін. Її головна мета – відкалібрувати державну підтримку відповідно до ринкових умов та створити ефективний житловий ринок.

Ключові цілі, визначені у межах стратегії, включають зниження рівня ризиків через впровадження масового продукту страхування воєнних ризиків та вдосконалення законодавчого регулювання будівництва житлової нерухомості.

Стратегія також націлена на забезпечення доступного і зрозумілого кредитування шляхом удосконалення моделі державної підтримки та стандартів розкриття інформації згідно з нормами ЄС. Документ передбачає посилення захисту прав кредиторів за допомогою оновлення процедур врегулювання проблемної заборгованості.

"Крім того, подальший розвиток іпотечного кредитування та його масштабування забезпечить розробка та імплементація в українське законодавство секʼюритизації та випуску покритих облігацій", - зазначив регулятор.

Реалізація заходів, передбачених у стратегії розвитку іпотечного кредитування, покладається на Національний банк, уряд та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку. Важлива роль відводиться також Верховній Раді, яка має забезпечити внесення відповідних змін до чинного законодавства.

Втілення більшості заходів стратегії розпочнеться паралельно, проте законодавчі реформи потребуватимуть більше часу. Для деталізації усіх заходів буде розроблено Дорожню карту. Надалі ця стратегія має стати елементом ширшої Житлової стратегії.