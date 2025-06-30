Банки активно нарощують обсяги кредитування МСБ у 2025 році – О. Волкова

АТ «ОТП БАНК» цьогоріч продовжує збільшувати обсяги кредитування малого та середнього бізнесу. Про це розповіла директор департаменту продажів середнім та малим корпоративним клієнтам ОТП БАНК Ольга Волкова під час круглого столу на тему «Мобілізація викликів: як малому бізнесу отримати кредит під час війни», організованого «Фінансовим клубом».

«Торік ОТП БАНК збільшив обсяг кредитування малого та середнього бізнесу на 50% і в цьому році ми спостерігаємо ту саму тенденцію. Ми розуміємо, що можемо й надалі зростати у цьому сегменті. У 2025 році частка кредитування МСБ на інвестиційні цілі вже зросла на 50% порівняно з минулим роком. Також МСБ-клієнти активно кредитуються для поповнення обігових коштів. Загалом близько 85% від загальних обсягів фінансування малих та середніх підприємців в ОТП БАНК припадає саме на фінансування поточної діяльності. Один із основних напрямків - це фінансування агробізнесу. У цьому сегменті ОТП БАНК активно розвиває різноманітні партнерські програми, створені спільно з найбільшими українськими та міжнародними виробниками ТМЗ. Банк пропонує наступні умови: річна ставка від 0,01%, фінансування надається на строк від 3 до 12 місяців. До 5 млн грн можна залучити без застави, до 20 млн грн – під заставу фінансових аграрних розписок та понад 20 млн грн – під тверду заставу», - розповіла Ольга Волкова.

Вона додала, що український бізнес наразі нарощує інвестиції у модернізацію обладнання та оновлення техніки, зокрема сільськогосподарської. За словами Ольги Волкової, водночас в ОТП БАНК відмічають зростаючий інтерес з боку МСБ-клієнтів до впровадження рішень, які дозволяють оптимізувати енергоспоживання, знизити витрати та підвищити стійкість бізнесу в умовах нестабільного енергетичного середовища.

«ОТП БАНК активно розвиває напрямок фінансування проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності бізнесу та пропонує вигідні умови кредитування для реалізації енергоефективних рішень, а саме встановлення: сонячних станцій, газотурбінних та газопоршневих станцій, когенераційних установок тощо. Додатковий стимул для підприємців - це партнерські програми, які ОТП БАНК реалізує спільно з міжнародними інституціями. Наприклад, у межах програми підтримки енергоефективності бізнесу передбачено не лише знижену відсоткову ставку 5, 7 або 9% річних за програмою «Доступні кредити 5-7-9%», а й кешбек до 15% від вартості проекту, що надається за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку, - зазначила О. Волкова.

Директор департаменту підкреслила, що ОТП БАНК постійно створює нові та актуалізує наявні програми фінансування МСБ для того, щоб відповідати на потреби українського бізнесу. Для цього Банк активно співпрацює з різноманітними міжнародними інституціями.

«Співпраця з міжнародними партнерами дозволяє Банку також підтримувати чутливі сегменти МСБ. ОТП БАНК завдяки співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку також реалізує програми фінансування для: жінок підприємниць, молодь у бізнесі, релоковані бізнеси, ветеранські бізнеси тощо. Такі програми передбачають різноманітні спеціальні умови, наприклад знижені відсоткові ставки, підвищені кешбеки тощо», - сказала О. Волкова.