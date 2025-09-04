Інтерфакс-Україна
Економіка
12:40 04.09.2025

Ощадбанк відновив програму кредитування на авто з пробігом зі ставками від 0,01%

2 хв читати
Державний Ощадбанк (Київ) з урахуванням досвіду попередніх періодів поновив програму кредитування "АвтоБУМ" для придбання транспортних засобів на вторинному ринку.

Згідно з повідомленням банку, програма передбачає, зокрема,  відсоткову ставку від 0,01% річних (залежно від початкового внеску та терміну кредитування), мінімальний початковий внесок від 30% вартості автомобіля, термін кредитування до семи років, разову комісію банку 1,5% суми кредиту.

Автомобіль, що купується в кредит, повинен мати пробіг до 150 тис. км, граничний вік на дату погашення кредиту – не більш як 12 років (для електромобілів – сім років).

Програма передбачає обов'язкове страхування транспортного засобу за пакетом "повне КАСКО" в одній з акредитованих Ощадбанком страхових компаній.

Передбачена також відсутність витрат на оцінку та нотаріальне оформлення угод.

"З початку року обсяг виданих Ощадом автокредитів становить 2 млрд грн, що допомогло вже понад 1800 клієнтам придбати автомобіль. Наразі Ощадбанк займає майже 25% ринку автокредитування в Україні", - цитується в пресрелізі директор департаменту взаємовідносин з партнерами банку Дмитро Баштовий.

Для отримання кредиту потрібно подати стандартний пакет документів.

Раніше ПриватБанк (Київ) теж повідомляв, що його умовами автокредитування передбачено, зокрема,  попереднє рішення за дві хвилини, автоматичне схвалення заявки, мінімальний пакет документів, авансовий внесок від 20% та пільгові періоди до трьох років.

"Наразі кожне восьме нове авто на звичайному паливі та кожна дев’ята електроавтівка в Україні купується в кредит від ПриватБанку", - йдеться в його повідомленні.

Крім того, ПриватБанк з посиланням на виступ керівника напряму забезпеченого кредитування Владислава Корольова на форумі "Електроспектива" повідомив, що наразі в Україні кожне п’яте нове авто, яке купується в кредит, - електромобілі, а серед найпопулярніших - BYD, Honda, VW, Zeekr та Audi.

Теги: #ощадбанк #кредитування #авто

