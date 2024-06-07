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12:44 07.06.2024

Уряд Швейцарії виділив понад EUR60 млн на підтримку України в галузі цифровізації протягом наступних чотирьох років

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Уряд Швейцарії виділив понад EUR60 млн на підтримку України в галузі цифровізації протягом наступних чотирьох років

Уряд Швейцарії виділив 58,7 млн швейцарських франків (EUR60,6 млн за курсом НБУ - ІФ-У) на продовження підтримки України в галузі цифровізації та електронного урядування протягом наступних чотирьох років.

Відповідне рішення ухвалила Федеральна рада на засіданні 7 червня, повідомляє пресслужба швейцарського уряду.

"Отже, Швейцарія просуває демократичні реформи в Україні за допомогою цифровізації і водночас підвищує прозорість державних послуг. Обидві сфери мають вирішальне значення для відновлення України", - ідеться в повідомленні.

Швейцарія надасть загалом 58,7 млн швейцарських франків у період 2024-2028 років. Фінансування здійснюватиметься з регулярного бюджету міжнародної співпраці і буде зосереджене, зокрема, на проєктах у регіонах, які безпосередньо постраждали від війни і є важливими для майбутнього відновлення країни. Деякі з ключових напрямків включатимуть охорону здоров'я, освіту та гуманітарне розмінування.

Зазначається, що Швейцарія оголосить про свою підтримку в галузі цифровізації та електронного урядування на наступній конференції з відновлення України, яка відбудеться 11 і 12 червня 2024 року в Берліні.

Теги: #україна #цифровізація #швейцарія

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