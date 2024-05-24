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19:19 24.05.2024

Заступник головнокомандувача ЗСУ про можливе порушення росіянами роботи Starlink: Така загроза розглядається

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Заступник головнокомандувача ЗСУ про можливе порушення росіянами роботи Starlink: Така загроза розглядається

Заступник головнокомандувача Збройних сил України полковник Андрій Лебеденко підтверджує загрозу дестабілізації роботи Starlink із боку російського агресора.

Коментуючи інформацію у ЗМІ про те, що росіяни наразі можуть дестабілізувати роботу Starlink, Лебеденко сказав, що, "справді, така загроза розглядається".

"Тому інфраструктура, яка забезпечує функціонування системи управління, вона зарезервована і наземними каналами й іншими системами супутникового зв'язку, високошвидкісними засобами радіозв'язку", - сказав він на брифінгу в Києві у п'ятницю.

Лебеденко наголосив, що "так, вплив безумовно певний буде, і матиме наслідки, але це не впливатиме критично на систему управління, зокрема на систему управління безпілотними системами та наземними роботизованими комплексами".

Раніше газета The New York Times писала, що РФ перед наступом на Харківську область розгорнула передові технології для перешкоджання роботі супутникового інтернету Starlink, який Сили оборони України використовують для зв'язку, збору розвідданих і атак безпілотників.

Теги: #зсу #starlink #агресор

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