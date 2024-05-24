"Vodafone Україна" закупить генераторні установки та акумуляторні батареї на 438 млн грн

ПрАТ "ВФ Україна" ("Vodafone Україна"), другий за величиною оператор мобільного зв'язку в країні, збільшує інвестиції в енергонезалежність: компанія спрямує на закупівлю генерувальних потужностей і систем автономного енергозабезпечення 438 млн грн, довівши інвестиції в енергостійкість до 674 млн грн в 2022-2024 рр.

"Після атак на енергетичну інфраструктуру в березні-квітні "Vodafone-Україна" вирішив подвоїти заплановані на цей рік інвестиції в енергонезалежність. Компанія планує закупити додаткові генерувальні потужності та системи автономного енергозабезпечення на суму 438 млн грн. Загальні інвестиції в енергостійкість мережі у 2022-2024 роках перевищать 674 млн грн", - повідомили в пресслужбі "Vodafone Україна" в п'ятницю.

Частину коштів буде спрямовано на забезпечення об'єктів зв'язку батареями нового типу. Для підвищення надійності та збільшення часу автономного електропостачання базових станцій компанія вже придбала 13,5 тисяч акумуляторних батарей нового, літій-ферумного типу (LiFeРO4). Додатково у 2024 році "Vodafone-Україна" планує закупити 4,612 тис. таких батарей, ідеться в повідомленні компанії.

"Такі батареї набагато краще пристосовані до важких умов експлуатації під час частих і тривалих відключень електропостачання", - уточнили у пресслужбі.

Кількість генерувального обладнання різного типу у 2024 році збільшиться на 280 одиниць. На сьогодні електропостачанням за допомогою генераторних установок, включно з власними стаціонарними і мобільними генераторами, а також генераторними установками партнерів і клієнтів, забезпечено понад 1,5 тисячі базових станцій компаній.

"Лише за час війни "Vodafone Україна" придбала близько 500 мобільних генераторів і необхідне для їхньої експлуатації допоміжне обладнання", - повідомили у пресслужбі компанії.

Крім того, роботу мережі під час відключень забезпечують 700 партнерських генераторів і ця кількість постійно зростає.

"Vodafone відкритий до подальшої співпраці - компанії, які мають дизель-генераторну установку і готові поділитися її потужностями, щоб забезпечити зв'язок для свого підприємства та інших абонентів у радіусі дії базової станції, можуть повідомити про це в листі на адресу [email protected]. Експерти Vodafone будуть раді обговорити деталі можливої співпраці", - заявили у пресслужбі компанії.

Компанія забезпечила достатній резерв дизельного пального і бензину, щоб згенерувати електроенергію для подальшої роботи мережі під час аварійних відключень електропостачання. Для мінімізації ризиків нестачі певного виду палива та диверсифікації поставок палива, зокрема за регіональним принципом, компанія збільшила кількість оптових постачальників палива, з якими укладено відповідні договори, розповіли в її пресслужбі.

У "Vodafone Україна" нагадали, що в період аварійних відключень електроенергії восени-взимку 2022/23 рр. витратили 1,094 тис. т дизельного пального і бензину.

"Vodafone Україна" - провідна українська телеком-компанія, що надає послуги швидкісного інтернету 3G і 4G, фіксованого зв'язку та інтернету. Послугами Vodafone в Україні користуються 15,8 млн клієнтів. Дохід компанії в I кв. 5,76 млрд грн, чистий прибуток - 915 млн грн.

З грудня 2019 року Vodafone Україна входить до складу NEQSOL Holding - диверсифікованої групи компаній, що працюють в енергетичній, телекомунікаційній, високотехнологічній та будівельній галузях.

Раніше CEO "Vodafone Україна" Ольга Устинова заявила, що компанія протягом двох років інвестує в розвиток мобільної та фіксованої мереж, перехід на технологію енергоефективного інтернету GPON, а також заходи із підвищення енергонезалежності 10 млрд грн.