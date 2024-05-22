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12:44 22.05.2024

Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС

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Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №10265 про єдину роумінгову зону з ЄС (Roam-Like-AtHomе/RLAH), що імплементує норми європейського законодавства з питань роумінгу, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") у телеграм-каналі у середу.

"У другому читанні ухвалено законопроєкт №10265 про єдину роумінгову зону з ЄС. Тепер українці, які подорожуватимуть країнами Євросоюзу, користуватимуться національними тарифами мобільного зв'язку і не платитимуть додаткові кошти за послуги роумінгу", - написав Гончаренко.

Раніше повідомлялося, що законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС (RLAH) надасть українцям змогу на постійній основі користуватися домашніми тарифами мобільного зв'язку на території держав-членів ЄС і не сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу. Громадяни ЄС, своєю чергою, матимуть такі самі права під час відвідування України.

Документ спрямований на імплементацію актів законодавства ЄС у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра. Згідно з його текстом передбачено доповнення Закону України "Про електронні комунікації" новою термінологією: гостьова мережа роумінгової зони (гостьова мережа), домашній постачальник послуг та домашня мережа роумінгової зони, домашня роздрібна ціна, доступ до гуртових послуг роумінгу прямий та для перепродажу, користувач регульованих послуг роумінгу, роумінг у роумінговій зоні та інші. Також вводиться визначення спільної роумінгової зони України та ЄС.

У тексті законопроєкту йдеться про те, що регулятор уповноважений встановлювати єдині граничні ставки термінації голосового трафіку на мережі мобільного та фіксованого зв'язку, який надходить із номерів Євросоюзу або номерів України, що перебувають у роумінгу ЄС. Зазначається, що відповідні ставки встановлюються регулятором відповідно до ставок, що діють у ЄС.

Президент "Київстару" Олександр Комаров в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив про те, що найбільший оператор мобільного зв'язку готовий до впровадження RLAH і також технологічно готується приєднається до єдиної роумінгової зони, але внаслідок змін ставок вхідного міжнародного інтерконекту українська телеком-галузь може втратити приблизно $100 млн валютної виручки на рік.

"Річ у тім, що RLAH регулює не лише роумінгові ставки, а й ставки за вхідним міжнародним інтерконектом між усіма учасниками угоди. Для української телеком-галузі це втрата приблизно $100 млн на рік, для України - це мінус $100 млн валютної виручки на рік. Тому я повністю підтримую перехід до RLAH, але його потрібно правильно, максимально виважено впроваджувати", - сказав Комаров.

За його словами, завдяки чинному меморандуму з європейськими телеком-компаніями українці забезпечені доступним роумінгом.

Про те, що впровадження єдиної роумінгової зони вплине в частині, що стосується транзиту і термінації міжнародного трафіку, вплине в бік зменшення доходів заявляв і гендиректор АТ "Укртелеком" Юрій Курмаз.

Теги: #україна #єс #роумінг

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