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14:58 20.05.2024

Кібератака наприкінці 2023 р. призвела до руйнування 70% віртуальної інфраструктури "Київстару"

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Кібератака наприкінці 2023 р. призвела до руйнування 70% віртуальної інфраструктури "Київстару"

У результаті безпрецедентної кібератаки проти найбільшого оператора мобільного зв'язку "Київстар", здійсненої наприкінці 2023 року, було зруйновано 70% віртуальної інфраструктури - постраждало 4,8 тис. віртуальних серверів із 5 тис., розповів президент компанії Олександр Комаров.

"Є фізична мережа, яка розташована по всій Україні, має свою архітектуру. Над нею є віртуальна мережа, яка поєднує в собі технологічну IT-мережу і корпоративну IT-мережу Ось вони і були зруйновані на 70%", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він уточнив, що йдеться не про всі сегменти.

"Сегментація спрацювала добре і це один із висновків, який ми зробили. Головний висновок - робіть усе, виходячи з припущення, що вас можуть "пробити" щодня", - уточнив Комаров.

За словами президента "Київстару", після кібератаки компанія значно змінила підходи до побудови всієї мережі, поєднання географічної та віртуальної інфраструктури.

"Наприклад, у нас є досить суттєвий географічний поділ фізичної мережі, але у нас не було такого ж географічного поділу на рівні віртуальної мережі. Ця кібератака суттєво вплинула на наш світогляд. І не тільки наш, а й інших операторів. Ми з багатьма компаніями поділилися інформацією, зокрема із зарубіжними операторами, щоб допомогти їм зміцнити захист", - сказав Комаров.

Президент "Київстару" зазначив, що відтоку абонентів через кібератаку не відбулося. Крім того, жоден із клієнтів компанії не звернувся до суду. Також, у кримінальній справі, яку за фактом кібератаки розслідує СБУ, не фігурує жоден співробітник "Київстару".

Теги: #київстар #інфраструктура

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