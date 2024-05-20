Кібератака "з'їла" 3% річного зростання "Київстару", програма лояльності обійшлася в 3,6 млрд грн

Безпрецедентна кібератака "з'їла" близько 3% зростання найбільшого в Україні оператора мобільного зв'язку "Київстар" у 2023 році, а програма лояльності обійшлася компанії в 3,6 млрд грн, що позначилося на фінансових результатах першого кварталу, розповів президент компанії Олександр Комаров.

"Загальний бюджет витрат на усунення наслідків кібератаки, на зміцнення системи і програму лояльності або подяки нашим абонентам становив 3,6 млрд грн. Частково ці кошти були компенсовані в грудні, а частково ще повертатимуться в першому і навіть другому кварталі поточного року (...) До кібератаки ми рухалися у 2023 році зі зростанням 11-12% квартал до кварталу. Кібератака з'їла близько 3% річного зростання", - розповів він в ексклюзивному інтерв'ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

До основних драйверів зростання компанії Комаров зарахував зростання споживання, нові послуги та ціноутворення.

"Є три драйвери, які допомагають нам зростати фінансово. Перший - зростаюче споживання. Другий - нові послуги, що швидко зростають. Вони все ще займають невелику частку в загальному доході компанії, але темпи їхнього зростання дуже істотні. Наприклад, "Київстар ТБ" показав понад 20% зростання. Helsi - завантаження цього застосунку зросли в четвертому кварталі 2023 року на 42%. Третій драйвер - це ціноутворення", - зазначив президент “Київстару”.

За його словами, після першого кварталу буде підведено остаточну риску, і на інші періоди наслідки кібератаки не впливатимуть.

"97-95% усіх витрат, пов'язаних із відновленням, програмою лояльності, інвестиціями в оновлення інфраструктури, зроблено за цей період. Є якась частина, яка буде робитися крок за кроком, але це вже більше не результат відновлення, а результат інвестицій у посилення кіберзахисту", - сказав глава компанії.

Раніше повідомлялося, що дохід "Київстару" в січні-березні знизився на 14,1% до 7,1 млрд грн у зв'язку з реалізацією масштабної програми лояльності після безпрецедентної кібератаки наприкінці 2023 року.