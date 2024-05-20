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12:46 20.05.2024

"Київстар" ініціював зміни для низки тарифних планів

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"Київстар" ініціював зміни для низки тарифних планів

Найбільший оператор мобільного зв'язку "Київстар" з метою збалансування збільшених витрат на обслуговування абонентів і надходжень ініціював зміни для низки тарифних планів. Абонентам запропоновано вибір: перейти на новий тарифний план із більшим об'ємом послуг або вибрати альтернативу з тарифних планів за меншу ціну, повідомив президент компанії Олександр Комаров.

"Споживання, що зростає, інфляція, девальвація змушує всіх виробників, сервіс-провайдерів так чи інакше підвищувати ціни. Ми робимо це вперше з початку війни. До того ж ми даємо клієнтам вибір: або перейти на новий тарифний план із більшим обсягом послуг, або вибрати альтернативу з наявних тарифних планів за меншу ціну і з меншим обсягом послуг. І насправді потрібно розуміти, що це неминучий процес", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Зміни торкнуться тарифних планів, які не змінювалися декілька років, уточнив президент "Київстару". "Були переглянуті тарифи, які ми не чіпали декілька років. Ми не переглядали тарифні плани з початку повномасштабного вторгнення, незважаючи на те, що інфляція за ці два роки сягнула, навіть за обережними оцінками, близько 20% і більше", - сказав Комаров.

Ключовими факторами інфляції, за його словами, залишаються ціни на електроенергію. Для "Київстару" ця стаття витрат обчислюється мільярдами гривень на рік і вона зросла більш ніж на 100%. Крім того, близько 70-80% інвестицій компанії пов'язані із закупівлями у валюті на тлі 45% девальвації національної валюти з грудня 2021 року. Зростає також споживання мобільного інтернету на тлі незначного зниження попиту на голосові послуги. Середнє споживання трафіку на абонента вже перевищує 12 Гб на місяць.

"Тому у нас немає іншого виходу, окрім як балансувати цю ситуацію через ціну для споживача", - уточнив Комаров.

Підвищення торкнулося лише частини клієнтської бази, наголосив президент "Київстару".

"У нас є правило. Ми не змінюємо тарифи протягом 12 місяців. Наприклад, якщо у нас є нова клієнтська база, яка підключилася менш ніж за рік до цього моменту, їхні тарифи ми не чіпаємо. Ще один приклад - ми в "Київстарі" маємо сотні тисяч клієнтів, які змінюють тарифні плани щомісяця. Основний драйвер, чому вони це роблять - їм чогось не вистачає. Наприклад, об'єму інтернету або вони хочуть мати не одну, а дві "Суперсили", що доступно на дорожчих тарифах. Це спонукає сотні тисяч клієнтів змінювати свої тарифні плани, що в пікові місяці сягає 300-400 тис. переходів всередині мережі "Київстар". І всі ці клієнти мають протягом 12 місяців імунітет від ініціативи з пропозицією змінити тарифний план з боку компанії", - сказав він.

Теги: #київстар #комаров #тарифи

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