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14:58 16.05.2024

"Vodafone Україна" інвестує 10 млрд грн протягом двох років

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"Vodafone Україна" інвестує 10 млрд грн протягом двох років

ПрАТ "ВФ Україна" ("Vodafone Україна") протягом двох років інвестує в розвиток мобільної та фіксованої мереж, перехід на технологію енергоефективного інтернету GPON, а також у заходи щодо підвищення енергонезалежності 10 млрд грн, повідомила CEO "Vodafone Україна" Ольга Устинова.

"Очікуємо, що інвестиції NEQSOL Holding у розвиток мобільного та фіксованого бізнесу групи "Vodafone Україна" у 2024-2025 рр. становиттимуть 10 млрд грн. Основні фокуси - розвиток мереж мобільного зв'язку, мережі фіксованого інтернету, зокрема, розвиток енергоефективного інтернету GPON, енергонезалежність", - сказала Устинова в кулуарах презентації Стратегії розвитку сфери електронних комунікацій України на період до 2030 року.

CEO "Vodafone Україна" нагадала, що впродовж останніх двох років "Vodafone Україна" інвестував 9,3 млрд грн, зокрема, у розвиток і відновлення мобільної мережі компанії, а також у придбання операторів фіксованих мереж Vega і "Фрінет" та розвиток мереж фіксованого інтернету.

Одним із пріоритетних напрямів інвестицій для групи "Vodafone Україна" залишається підвищення енергонезалежності мереж і телекомунікаційної інфраструктури. На наглядовій раді 17 травня група розгляне питання подвоєння інвестицій в енергетичну стійкість,

"Ми продовжуємо інвестиції в збільшення стійкості мереж. Зараз це постійна стаття витрат. У цьому питанні в нас немає проєктного підходу - начебто, реалізували кілька проєктів і все. Ні, для нас це постійний напрям, у який ми постійно інвестуємо: закуповуємо і встановлюємо акумуляторні батареї, генератори", - розповіла Устинова.

Важливою умовою для розвитку телекомунікаційної галузі в Україні є стабільність і прогнозованість фіскального режиму, наголосила CEO "Vodafone Україна". За її словами, саме це гарантує телекомунікаційним операторам Мінцифри в нещодавно підписаному меморандумі в обмін на інвестиційні зобов'язання.

"Ми підписали з Мінцифрою меморандум про те, що готові інвестувати 10 млрд грн у найближчі два роки, але за умови збереження стабільності бази оподаткування протягом цього часу. Сподіваюся, телекомунікаційним компаніям в Україні не доведеться обирати - або заплатити на мільярд більше податків, або збільшити на цю суму інвестиції", - сказала Устинова.

Раніше повідомлялося, що Мінцифри, НКЕК, "Київстар", "Vodafone Україна" і "Дата-Воля" уклали меморандум про розвиток сфери електронних комунікацій. Згідно з документом, найбільший український оператор мобільного зв'язку "Київстар" підтвердив намір інвестувати $600 млн у період 2024-2026 років, "Vodafone Україна" - 10 млрд грн, "Датагруп-Воля" 5,5 млрд грн у розвиток фіксованої мережі.

Теги: #інвестиції #vodafone_украина

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