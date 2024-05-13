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14:05 13.05.2024

"Нова пошта" відкрила перші два відділення у Великій Британії

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"Нова пошта" відкрила перші два відділення у Великій Британії

Компанія "Нова пошта" відкрила поштове і вантажне відділення Nova Post у Лондоні та запустила кур'єрську доставку Великою Британією, повідомила пресслужба компанії в понеділок

"Сьогодні відзначаємо офіційний старт роботи на ринку Великої Британії. Разом із відкриттям відділень ми запустили і кур'єрську доставку", - зазначив співвласник групи компаній NOVA В'ячеслав Климов.

У консолідованій річній звітності за 2023 рік "Нова пошта" вказувала, що в березні 2023 року було створено UK Novapay LTD (Лондон). Внесок компанії на момент створення становив 13,7 млн грн, а додаткові внески до статутного капіталу протягом 2023 року - 26,21 млн грн. Згідно зі звітністю, частка "Нової пошти" в UK Novapay LTD на кінець минулого року дорівнювала 75%.

За словами Климова, найближчим часом клієнти "Нової пошти" також отримають можливість відправляти й отримувати посилки через мережу поштоматів партнера компанії InPost.

Згідно з пресрелізом компанії, поштове відділення Nova Post у Лондоні приймає посилки до 30 кг, тоді як вантажне - до 1 тис. кг.

Вартість доставки з України до Британії становить: за документи - 900 грн, за посилки до 2 кг, 10 кг і 30 кг - 950 грн, 1,5 тис. грн і 2,5 тис. грн відповідно.

Крім того, клієнти можуть замовляти доставку посилок до 100 кг кур'єром за будь-якою адресою в Англії, Шотландії, Північній Ірландії та Уельсі. За відправлення до 30 кг потрібно буде додатково сплатити 100 грн, а за кожні 100 кг посилки 250 грн.

"Нова пошта" наразі має в Європі понад 35 тис. точок сервісу з відправлення та отримання посилок, з яких 90 - власні відділення Nova Post у 13 країнах: Естонії, Польщі, Литві, Латвії, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині, Італії, Угорщині, Молдові, Іспанії та Великій Британії.

Як повідомлялося, 30 квітня "Нова пошта" відкрила перше відділення Nova Post в Іспанії.

Теги: #велика_британія #нова_пошта

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