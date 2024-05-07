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Мінфін США запровадив санкції проти лідера хакерської групи, що базується в Росії

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Мінфін США запровадив санкції проти лідера хакерської групи, що базується в Росії

Вашингтон запровадив санкції стосовно керівника хакерської групи LockBit Дмитра Хорошева, яка базується в Росії, за розроблення та розповсюдження вірусу-вимагача LockBit, повідомляє у вівторок Мінфін США.

"Це запровадження (санкцій - ІФ-У) стало результатом спільної роботи Міністерства юстиції США, Федерального бюро розслідувань, Національного агентства боротьби зі злочинністю Великої Британії, Федеральної поліції Австралії та інших міжнародних партнерів", - ідеться в пресрелізі Мінфіну.

У документі наголошується, що Велика Британія та Австралія також оголосили про санкції стосовно Хорошева.

"Сьогоднішні дії підтверджують нашу прихильність руйнуванню екосистеми шкідливого ПЗ і викриттю тих, хто прагне здійснювати ці атаки проти Сполучених Штатів, нашої критично важливої інфраструктури та наших громадян, - повідомив заступник міністра фінансів з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Браян Нельсон. - Сполучені Штати в тісній координації з нашими британськими та австралійськими партнерами і далі притягатимуть до відповідальності осіб, відповідальних за ці руйнівні та загрозливі дії".

Крім того, державний департамент США оголосив про винагороду в $10 млн за інформацію, яка приведе до арешту та/або засудження громадянина Росії Дмитра Хорошева за участь у транснаціональній організованій злочинності, змові з метою участі в ній або спробу участі.

Санкціями, запровадженими щодо Хорошева, передбачено блокування будь-якої його власності на території США або його власності, яка перебуває під контролем громадян США. Крім того, заборонено всі пов'язані з ним фінансові транзакції на території або через територію США.

Теги: #хакери #санкції #мінфін_сша

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