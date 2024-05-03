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11:56 03.05.2024

Торішня кібератака хакерів із РФ не залишиться без наслідків - глава МЗС ФРН

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Торішня кібератака хакерів із РФ не залишиться без наслідків - глава МЗС ФРН

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок у п'ятницю пообіцяла не залишити без відповіді кібератаку на політичні партії країни, яку скоїло російське хакерське угруповання у 2023 році, повідомляють західні ЗМІ.

"Тепер ми безумовно можемо приписати торішню атаку російському угрупованню APT28", - наводять ЗМІ слова Бербок на пресконференції в австралійському місті Аделаїді.

"Це неприйнятно і не залишиться без наслідків", - додала вона.

Зі свого боку німецькі ЗМІ зазначають, що хакерська атака зачепила, зокрема, і правлячу Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН).

У червні 2023 року СДПН оголосила, що хакери атакували акаунти електронної пошти, що належать керівництву партії.

Теги: #фрн #кібератака

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