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20:01 19.04.2024

ЦПД заблокував 200 ютуб-каналів, 24 тікток-канали, ще 45 передано на блокування

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ЦПД заблокував 200 ютуб-каналів, 24 тікток-канали, ще 45 передано на блокування

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України заблокував 200 ворожих ютуб-каналів і 24 тікток-канали, повідомив керівник ЦПД Андрій Коваленко.

"Центр першим в Україні розпочав співпрацю з адміністрацією соцмережі ТіkТоk задля протидії поширенню російської пропаганди в мережі", - зазначив Коваленко на пресконференції в п'ятницю, передає пресслужба ЦПД.

За його словами, щодня центр моніторить 812 спікерів, 296 організацій, 156 іноземних інтернет-ресурсів, 150 тікток-каналів, 101 ютуб-канал, 200 акаунтів у мережі Х, 449 телеграм-каналів.

Як зазначив Коваленко, центр у співпраці зі Службою безпеки України виявив 365 ворожих телеграм-каналів, 65 ворожих акаунтів у мережі Х і мережу з 83 ворожих тікток-каналів, у співпраці з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України було зафіксовано інформаційні загрози під назвою "Ухилянт" і "Майдан-3".

Крім того, сказав Коваленко, було виявлено мережу з 24 вебсайтів із загальною назвою "Pravda", які Росія створила для поширення своєї пропаганди на країни Європи, та у співпраці з OSINT-агенцією Molfar досліджено кампанію з дискредитації родини президента України африканськими медіа.

Заступниця керівника центру Аліна Бондарчук розповіла про публічні продукти центру. За її словами, загальне охоплення спільного з "Укрінформом" ютуб-проєкту "Станція Краматорськ" становить 51,3 млн переглядів, подкасту "Поговоримо" спільно з VoxChek - 10 млн, подкасту "Про війну" - 60 млн, ютуб-проєкту "ДезінFAKEція" - 12,6 млн. Загальне охоплення нового ютуб-проєкту "Центр дослідження мордоRU" лише за місяць виходу в ефір становить 505 тис. переглядів.

Серед проєктів, призначених для міжнародної аудиторії, Бондарчук назвала спільний з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення англомовний продукт Hatespeech, який транслюватиме Мультимедійна платформа іномовлення України.

Теги: #блокування #канали #цпд #ютуб

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