Tesla просить акціонерів повторно схвалити винагороду Маска в $56 млрд, скасовану судом

Tesla Inc. просить акціонерів знову схвалити винагороду глави компанії Ілона Маска на суму $56 млрд, скасовану раніше Канцлерським судом штату Делавер.

Річні збори акціонерів Tesla відбудуться 13 червня.

На голосування також буде винесено питання про перенесення реєстрації Tesla з Делавера в Техас.

На початку поточного року суд скасував рішення про виплату Маску винагороди, яку затвердили акціонери компанії на річних зборах у 2018 році. Суд вирішив, що Маск за рахунок свого авторитету контролював раду директорів, яка ухвалила рішення про рекордну винагороду.

Голова ради директорів Tesla Робін Денхольм у середу нагадала, що це рішення отримало підтримку 73% акціонерів, які голосували у 2018 році.

"Оскільки суд Делавера засумнівався у вашому рішенні, Ілон в останні шість років не отримував оплати за свою роботу, яка допомогла забезпечити компанії значне зростання і збільшення акціонерної вартості", - ідеться у зверненні Денхольм до акціонерів.

"Це здається нам і багатьом акціонерам, які вже дали нам знати про це, абсолютно несправедливим і таким, що не відповідає бажанню акціонерів", - заявила Денгольм.

У документі, надісланому Tesla до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), наголошується, що десятки інституційних акціонерів зв'язалися з керівництвом компанії і висловилися на підтримку компенсаційного пакету Маска, затвердженого 2018 року, зокрема, чотири з 10 найбільших акціонерів.

Обговорення нової винагороди Маска потребуватиме часу і мільярдів доларів додаткових витрат, зазначається в документі. Затвердження попереднього пакета буде швидшим і дасть змогу "уникнути тривалого періоду невизначеності щодо найбільш важливого співробітника Tesla", ідеться у зверненні Денгольм до акціонерів.

У документі також повідомляють, що Tesla розглядала дев'ять штатів США як альтернативу Делаверу і зрештою ухвалила рішення зупинитися на Техасі, де розташоване її новітнє підприємство з випуску електромобілів.

У лютому Маск заявив, що має намір перенести юридичну реєстрацію іншої своєї компанії - SpaceX - з Делавера в Техас.

Акції Tesla втрачають у ціні 1,2% на торгах у Нью-Йорку в середу. Від початку поточного року їхня вартість знизилася на 37,5%.